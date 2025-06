Doppio trionfo per il Muay Thai Combat Club Treia ai campionati italiani e Cage Warrior

Doppio successo per il team agonistico Muay Thai Combat Club Treia di stanza al Centro Fitness Idylle. Dal campionato italiano assoluti di Pomezia, la maceratese Jessica Shaban ha conquistato la cintura di campionessa italiana nella disciplina K1 della promotion Xfc. Si tratta della seconda cintura Xfc vinta in pochi mesi da Jessica dopo quella conquistata all’European Championship Spartan Fight di Ariccia nella categoria -55Kg.

Nella stessa competizione, buona prestazione anche per il settempedano Leonardo La Torre (-90Kg) e per Aleks Sokoli (-75Kg). In generale, prestazioni ancora una volta in crescita per tutti gli atleti del Combat Club, sia dal punto di vista atletico che da quello tecnico. Gruppo sportivo capitanato dai maestri Mirko Calamante e Massimo Mariucci, entrambi i coach sono soddisfatti per l’impegno profuso nella preparazione degli incontri e per la crescita tecnica e mentale dimostrata.

Gradino più alto del podio anche per un altro settempedano, Alessandro Ortolani, trionfatore al Cage Warrior 189 di Ostia, con una vittoria schiacciante nella disciplina delle Mma. Le Mixed Martial Art (Mma) sono una combinazione di più arti marziali: il Cage Warrior è la seconda promotion professionistica più importante d’Europa. "Alessandro – sottolinea il maestro Calamante – è la prova che grandi risultati si possono ottenere solo con la costanza negli allenamenti e la determinazione verso l’obiettivo, ma anche grazie al lavoro congiunto di più team marchigiani che si impegnano per portarlo ai massimi livelli".

Ortolani, 27 anni, di San Severino, ha accumulato esperienza nello sport da combattimento thailandese Muay Thai, svolgendo decine di incontri professionistici in tutta Italia. Per la parte di lotta ed Mma è seguito da Giacomo Amabili, head of coach che coordina tutte le varie arti (East Cost Martial Art di San Benedetto), e da Matteo Pagani, che segue la parte di BJJ (MJ Academy di San Benedetto).