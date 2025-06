Doualla ancora da record: ai Societari Assoluti corre i 100 in 11’’37 e frantuma altri due primati italiani

Brescia, 15 giugno 2025 – Ogni volta che scende in pista, Kelly Ann Doualla Edimo migliora sé stessa e qualche record. A Brescia, dove si svolge la Finale Oro dei Societari Assoluti (oggi le gare decisive), l’atleta del CUS Pro Patria Milano, nei 100 metri, ferma il cronometro sul tempo di 11’’37.

Kelly Ann Doualla Edimo, portacolori del Cus Pro Patria Milano

È seconda alle spalle della britannica Amy Hunt (11“23), classe 2002 tesserata con l’Assindustria Sport e argento a Parigi con la staffetta 4x100. La 15enne lombarda si migliora di quindici centesimi ed entra, nona, nella top ten europea U18 di sempre, prendendosi il record italiano sia U18 (battendo l’11.44 di Erika Marchetti) che U20.

Quest’ultimo apparteneva a Vittoria Fontana grazie all’11’’40 con cui vinse gli Europei U20 di Boras nel 2019. “Ci si aspettava di meglio, è nelle mie gambe un tempo sotto l’11’’30, spero che possa arrivare nelle prossime gare – ha detto ai canali FIDAL - Il caldo ha condizionato, sto per ‘sciogliermi’. So di avere tante attenzioni intorno, ma rimango concentrata, sono molto tranquilla”.

Il bis

La sprinter classe 2009 sale sul podio anche con la staffetta 4x100 del CUS, terza e oggi proverà a migliorarsi nel salto in lungo, di cui detiene il record italiano cadette con la misura di 6.27. L’astro nascente dell’atletica azzurra, allenata da Walter Monti a San Donato e studentessa a Lodi al secondo anno del liceo scientifico con curvatura sportiva, a febbraio si era messa in mostra nei 60 metri indoor, vincendo con 7.19, migliorando il record europeo under 18 e record italiano under 20 che già deteneva.

La triplista Erika Saraceni

Gli altri

Tra le altre prestazioni di rilievo c’è quella di Anna Polinari (Atl. Brescia 1950) nei 400 metri: 51.14, tempo che vale il terzo posto nelle liste italiane di sempre. Al maschile, nei 110 ostacoli, bene la crescita dell’U23 Oliver Mulas (13.60, record personale).

Nel triplo la primatista italiana U20 Erika Saraceni (Bracco Atletica) mette alle spalle tutte con la misura di 13,92. Infine doppio record per Rieti nella 4x100. Al maschile brilla la Studentesca Andrea Milardi con 39.66, migliore prestazione italiana U23 e al femminile arriva la migliore prestazione italiana U20 (45.21).