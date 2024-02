Dr Ferroviaria inizia la 2ª fase in Piemonte

Dopo un lungo stop invernale, a fine gennaio è partita la seconda fase interregionale di rugby Coppa ‘Mare e Monti’ gara a girone unico, con incontri di sola andata, alla quale i Senior della Dr Ferroviaria Spezia, parteciperanno confrontandosi con le liguri Province dell’Ovest, Union Riviera e le piemontesi Cus Piemonte Orientale, Le Tre Rose, Volvera, Collegno, Amatori Novara, Moncalieri, Val Tanaro e Lions Tortona. Gli aquilotti guidati da Marco Sturlese, rispettando la giornata di riposo da calendario e lo stop in concomitanza dell’inizio del Sei Nazioni, scendono in campo oggi, alle 14.30, nella trasferta piemontese col Cus Piemonte Orientale. Questa la classifica provvisoria: Collegno e Cus Piemonte O. punti 5, Amatori Novara, Province dell’Ovest 4 e Volvera 4, Union Riviera e Val Tanaro 1, Le Tre Rose, Lions Tortona, Moncalieri 1950 e Spezia 0*(riposo). Grande soddisfazione, in casa Dr Ferroviaria Spezia, inoltre perché il 17enne Leonardo Ulivi è stato convocato dalla Federazione al raduno Asa svolto al Centro formazione di Milano.