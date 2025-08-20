Dr Ferroviaria riparte con fiducia. La panchina affidata a Hereñù

La Dr Ferroviaria Spezia affida la panchina al coach Hernàn Hereñú, che torna a guidare gli aquilotti dopo quasi vent’anni. A lui il difficile compito di ricostruire il gruppo rugbystico spezzino e di porre le basi per mettere in campo, nel più breve tempo possibile, una squadra competitiva che possa dire la sua nel corso del campionato di Serie C. Il team senior ha iniziato in questi giorni la preparazione, il campionato prenderà il via il 19 ottobre, ma per il calendario si dovrà attendere la metà di settembre. Nel frattempo gli aquilotti effettueranno almeno due amichevoli: un test match con il Lunigiana verso la metà di settembre ed uno, con data ancora da definire, contro il Lucca.

Le squadre giovanili Under 14 e Under 16 inizieranno la preparazione il 3 settembre, le categorie Under 6, 8, 10 e 12, il 17 settembre. Mariano Vergassola viene confermato responsabile della Scuola Rugby in qualità di direttore sportivo, e questi sono i tecnici del settore giovanile e propaganda: Giuseppe Sturlese, Marco Sturlese, Leonardo Marchesin, Salvatore Del Vecchio, Giovanni Vergassola, Paolo Vergassola, Michele Bucca, Enrico Marchioli, Paolo Checchi, Alberto Rossi e Giuseppe Nista.

Con il presidente Giuseppe Sturlese, parliamo della stagione 2025/26 che è alle porte, fra obiettivi e speranze. "Il nostro club si sta organizzando al meglio per affrontare l’attività sia a livello giovanile che senior – esordisce il massimo dirigente – La nuova stagione ci vedrà sicuramente protagonisti con i settori propaganda e giovanile, entrambi fiore all’occhiello della società, che può vantare una filiera completa dalla Under 6 alla Under 16. Questi settori sono da anni in costante crescita ed il numero dei tesserati è destinato ad aumentare ancora anche grazie al progetto tecnico/ territoriale con i nostri ‘cugini’ della Apuani Rugby di Massa, che sta dando ottimi frutti e tante soddisfazioni nelle categorie dalla Under 6 alla Under 14".

Poi, c’è la prima squadra. "Più complicata e difficile sarà l’avventura dei Senior impegnati nel campionato di serie C. La rosa, che attualmente è in una fase di ricostruzione, dovrà affrontare un percorso molto impegnativo, forse il più impegnativo di sempre dovendo affrontare compagini molto esperte e forti come la Pro Recco ed il Savona. ‘Nobili decadute’ che, senza dubbio, vorranno tentare l’immediata risalita in serie B. Oltre a loro gli aquilotti dovranno fare i conti con le ambiziose aspirazioni di successo di Amatori Genova e Province dell’Ovest, due realtà che da alcuni anni scendono in campo con formazioni molto competitive. Completano il quadro delle liguri, Imperia, la cadetta del Cus Genova ed il Cogoleto".

Raggiungere le alte vette sarà dunque compito arduo. "Sulla carta – conclude Giuseppe Sturlese – saranno almeno 4 le squadre che potrebbero esserci superiori sia tecnicamente che come qualità dei giocatori in rosa. Come sempre, però, il verdetto lo darà il campo".

Marco Magi