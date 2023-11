Dragon boat. Canoa, solidarietà e terapia. Il "Pink Butterfly Festival»

Sul lago Albano di Castelgandolfo, che ospitò i Giochi olimpici di canoa e canottaggio di Roma 1960, si è svolto il Pink Butterfly Festival di dragon boat per celebrare i 20 anni delle Pink Butterfly, prima squadra italiana di donne operate di tumore al seno impegnata nella disciplina canoistica come terapia riabilitativa. Vi hanno preso parte 400 atlete di 22 squadre di tutta Europa. Fra queste l’equipaggio della Florence Dragon Lady della Canottieri Comunali che ha tagliato per primo il traguardo in 1.00.6, davanti alle Pink Butterfly (1.00.9) e alle Pink Champagne (1.01.7).