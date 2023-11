Dragons battuti in casa. Siena resta troppo forte

Prima sconfitta casalinga per i Dragons nel girone A di serie C. Una Sibe Gruppo AF in piena emergenza deve cedere il passo contro la capolista Costone Siena, che alle Toscanini si impone per 86-72 confermandosi solitaria al comando del raggruppamento. I pratesi, al contrario, restano nel gruppo di squadre in seconda posizione con 10 punti, assieme a Fides Montevarchi e San Vincenzo. Partita rocambolesca, soprattutto nel finale, che ha visto i Dragons rimanere sempre agganciati nel punteggio alla quotata formazione senese. Quintetto di partenza con Magni, Salvadori, Pacini, Berni e Casella per la Sibe, che però subisce la partenza a razzo del team ospite. Costone Siena parte forte e piazza un 8-0 perentorio; coach Pinelli chiede subito un time-out e apporta le contromisure corrette. I Dragons riducono il divario, anche grazie all’ingresso Manfredini e Artioli. Nel secondo quarto una buona circolazione di palla, insieme con la difesa a zona e ottime scelte in fase offensiva fanno arrivare Prato all’intervallo lungo sul 35-35. Al rientro in campo dagli spogliatoi, però, Siena fa di nuovo la voce grossa e scava un solco importante, destinato a condizionare tutta la seconda parte di gara. Nel quarto finale, poi, i Dragons non hanno le forze per rimettere pressione agli avversari e devono rassegnarsi. Il tabellino: Manfredini, Artioli 13, Magni 10, Staino n.e, Pinelli, Casella 14, Salvadori 10, Pacini 14, Settesoldi.

L.M.