Due argentini per Crudeli. Ecco Lopez e Duhalde

"Giovane, ma non acerbo". Così aveva detto Roberto Crudeli, in fase di allestimento della squadra 2025-26. E così è stato plasmato il Forte che presenta due altri nuovi tasselli, anch’essi proprio con le caratteristiche richieste. Il primo è il giovanissimo argentino Tomas Lopez, già nel giro della Albiceleste, in arrivo dal Concepcíon. Più esperto, classe 1998, il secondo, Sebas Duhalde, passaporto italo-argentino ed in arrivo dal Ch Lloret in Spagna, dove ha collezionato 13 reti e 4 assist in 22 presenze. "Due attaccanti - li presenta così Crudeli - validi. Lopez, tecnicamente molto valido, ama puntare la porta. Duhalde, che ha un fisico possente, è molto intenso anche difensivamente ed è un grande stoccatore". Ed eccoli i due nuovi argentini, che vanno ad aggiungersi ai vari Gnata, Ciupi, Raffaelli, Checchetto, Bozzetto, Chereches, Cacciaguerra, Gabriel Ambrosio, Giovannelli e Ballestero. "Arrivo in una piazza storica con tanta motivazione - assicura Lopez -. Mi aspetta una stagione molto importante per la mia carriera". Mentre Seba Duhalde si presenta così: "Sono un attaccante che vive per il gol. Metto tanta intensità in pista, sia in allenamento che in partita, e mi considero un competitivo. Voglio fare un bella stagione col Forte".

Sergio Iacopetti