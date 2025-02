Due giorni d’arrampicata. A Prato la Coppa Italia

Si terrà a Prato per il settimo anno consecutivo la Coppa Italia 2025, specialità Boulder, di arrampicata sportiva. L’appuntamento si tiene oggi e domani al Crazy Center di via Bisenzio a San Martino. A promuovere quella che è la prima tappa della manifestazione sono lo stesso Crazy Center e la federazione Fasi. La Coppa Italia prevede le categorie sia maschile che femminile. La disciplina Boulder è quella più spettacolare, dove ci si arrampica su strutture artificiali indoor.

La competizione parte questa mattina alle 9.45 con le qualifiche femminili. Alle 15.30 sono invece in programma quelle maschili. A sfidarsi saranno oltre 170 atleti che si contenderanno i 24 posti in palio della semifinale, in programma domani dalle 10. In sei, infine, passeranno alla finalissima di domani pomeriggio, con inizio alle 16. La cerimonia di premiazione si terrà alle 18.30.

Come detto, a ospitare la Coppa Italia è il Crazy Center, centro per arrampicata nato nel 2018 e gestito da Lisa Pellegrini e Cristiano Ticci. Oggi l’ambiente conta su oltre 4.000 tesserati fra junior e senior. "Ospitare la Coppa Italia a Prato significa dare lustro alla città – spiegano Pellegrini e Ticci (foto) -. Un evento di prestigio per tutto il movimento toscano e che conferma come la disciplina si stia sempre più diffondendo anche nel centro Italia. La manifestazione porterà in città un indotto di oltre 500 persone fra atleti, tecnici, entourage e appassionati. Un evento che darà ancora una maggiore spinta alla diffusione di questo sport".