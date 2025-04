Due talenti dell'Oleodinamica Forlivese convocati per il Torneo delle Regioni

Due convocati dell’Oleodinamica Forlivese convocati nella Rappresentativa under 19 dell’Emilia-Romagna che sta affrontando il ‘Torneo delle Regioni’, competizione che, iniziata il 25 aprile si terrà fino al 1° in Romagna. Si tratta di una rassegna nazionale con i migliori talenti del calcio a cinque giovanile italiano che per quanto riguarda Forlì si sfidano anche al PalaMarabini di San Martino in Strada.

Il Forlì Calcio a 5 è presente in campo con Matteo Bertaccini, portiere, ed Alex Bellezza, pivot, entrambi classe 2007, selezionati dal tecnico Davide Gottuso per la squadra emiliano-romagnola, che ha nel diesse biancorosso Maicol Ghirelli il responsabile organizzativo (nella foto da sinistra Bertaccini, Ghirelli e Bellezza). La convocazione dei due biancorossi, da tempo nel giro della prima squadra, è il fiore all’occhiello del progetto del settore giovanile della società intrapreso negli ultimi anni grazie a Federico Rustignoli, scouting del club, che in questi anni ha saputo reclutare le nuove leve che rappresentano il futuro della società.

Franco Pardolesi