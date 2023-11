"E brava la mia Fiorini. Ha saputo tenere duro"

Arriva la prima vittoria stagionale per la Fiorini Rugby Pesaro, serie A. Domenica al Teknowool Rugby Park i giallorossi hanno battuto il Valsugana per 16-15. "Era ora". Così il tecnico Paolo Panzieri che continua: "Nella difficoltà si è visto il gruppo, si è vista la squadra. Gli ostacoli non sono mancati. Siamo partiti con una brutta notizia, Fusco, il nostro tallonatore, non ha potuto giocare a causa di un problema emerso la sera prima. Abbiamo dovuto sistemare e rimaneggiare il gruppo. Un grande ringraziamento va a Pierangeli che nonostante lo scarso preavviso si è reso disponibile e si è rivelato decisivo". Dopo sei ko, il successo che sblocca la mente e la classifica del team del presidente Simone Mattioli: "Ci voleva questa vittoria. Ce la siamo meritata. Se la merita la squadra, ma anche staff tecnico, società e tifosi. Abbiamo sempre lavorato duro, senza mollare. Sapevamo che potevamo stare in questo campionato e finalmente lo abbiamo dimostrato". L’allenatore dei pesaresi ci tiene a sottolineare cosa gli è piaciuto di più: "La voglia di giocare. Avevamo preventivato difficoltà in rimessa laterale vista l’assenza di Fusco, abbiamo chiesto ai ragazzi di giocare il più possibile e l’hanno fatto. I trequarti hanno fatto una bella partita, c’è stata una buona manualità, si sono viste delle belle cose". Purtroppo non tutto è filato liscio: "A fine primo tempo abbiamo preso una meta per una disattenzione. Ci sono aspetti da migliorare".

b.t.