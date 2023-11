È organizzato dalla Polisportiva Colline Medicee di Seano. Campionato di padel, si parte. Sono otto le squadre in gara

Tutto pronto per la prima edizione del "Campionato di padel" a squadre. Il torneo, organizzato dalla Polisportiva Colline Medicee di Seano, prenderà il via domani con le prime partite. Otto le formazioni in gara, rappresentative di quasi tutti i circoli e le realtà legate al padel nella provincia pratese (e non solo), che si affronteranno in un girone all’italiana con sfide andata e ritorno per un totale di 14 giornate, fino quasi alla fine dell’inverno. Nel dettaglio a partecipare saranno Team Oasi Padel, Team Lino e gli Anticorpi, Team Zeta, Team Cpp, Team Ctp Vaiano, Team Tc Pistoia, Team Brescishop Pcm e Team Spadellati. In palio c’è un viaggio pagato al Bela Padel Center di Alicante. Domani mattina, ad aprire la manifestazione sarà la sfida fra Team Lino e gli Anticorpi e Team Oasi Padel. A seguire, attorno all’ora di pranzo, il Team Zeta sfiderà il Team BresciShop Pcm, mentre il Team Spadellati affronterà il Ctp Vaiano. Domenica l’ultima sfida della prima giornata: Tc Pistoia-Team Cpp. L. M.