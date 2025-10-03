È tempo di Rallylegend. Rombo di motori sul Titano

È partita ieri la 23ª edizione del Rallylegend, accolta da un rombo fragoroso e dall’entusiasmo di migliaia di appassionati accorsi a San Marino. A dare ulteriore energia al primo giorno è stata la conferenza inaugurale aperta al pubblico, alla presenza delle istituzioni e dei grandi protagonisti di questa edizione: tra loro leggende del calibro di Markku Alén, Miki Biasion, Alister McRae, Kalle Rovanperä, Mauro Zambelli e Gigi Galli. Un’occasione imperdibile per i fan, che hanno potuto incontrare da vicino i propri idoli.

La giornata di oggi entra subito nel vivo con due prove speciali in notturna. Si comincia con Chiesanuova, 6 chilometri e 600 metri di pura adrenalina, con il via fissato alle 19:59. A seguire toccherà alla prova San Marino, la più lunga della giornata con i suoi 8,74 chilometri, in programma alle 20:38.

Domani il Rallylegend vivrà il suo momento clou con cinque prove speciali distribuite nel pomeriggio, pronte a regalare emozioni uniche a tutti gli appassionati. Si partirà alle 13:39 con la prova ‘Piandavello’ di 6,33 km, che tornerà in scena alle 17:45. Nel mezzo, alle 14:11 e alle 18:17, sarà il turno della lunga e tecnica ‘La Casa’, che si estende per 12,68 km. A completare il programma, la prova ‘The Legend’ di 5,87 km, in calendario alle 15:01. Dopo le prime tre speciali, alle 15:31 è previsto il riordino al San Marino Stadium, dove i team avranno un momento di pausa prima di affrontare il gran finale. Un pomeriggio di motori, adrenalina e spettacolo, da non perdere.

Domenica mattina lo spettacolo proseguirà con le ultime tre prove speciali, tra cui un doppio passaggio su ‘Le Tane’ alle 10:58 e alle 14:32 (7,36 km), e la ‘The Legend’ alle 11:33. Il gran finale è previsto per le 15 con i podi e le premiazioni ufficiali. Non mancheranno dj set, street food e tante sorprese, per vivere un weekend che unisce sport, spettacolo e passione.

Riccardo Bianchini