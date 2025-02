È un Giacobazzi da favola. Batte Brixia ed ora è in vetta

giacobazzi

GIACOBAZZI: Mazzi; Pianigiani, Orlandi, Malagoli, Trotta; Michelini (42’ Pagliai), Esposito (78’ Petti); Debortoli (67’ Bellei M.), Carta (67’ Operoso), Tarantini; Venturelli L. (26’ Bergonzini, 43’ Rodriguez), Venturelli M.; Malisano, Musajo, Morelli (52’ Ori). All. Guareschi.

BRIXIA: Benetti; Delle Monache, Pratichetti, Belotti, Forti; Locatelli, Carilli; Amadei, Valtorta, Mazza; Manenti, Triboldi; Tisone, Gelmini, Piovani. A disposizione: Sabatiello, Pinzin, Pasotti, Moretti, Fiorini, Petitpierre, Plebani. All. Mandelli.

Arbitro: Sanatelli di Padova

Marcature: 2’ meta Musajo tr Michelini, 11’ meta Pratichetti tr Benetti, 16’ cp Michelini, 30’ meta Tarantini, 38’ meta Locatelli tr Benetti, 40’ cp Benetti; 57’ meta Mazzi, 69’ cp Esposito, 72’ meta Pagliai, 76’ meta Musajo. Note: ammonito Carilli. P.t. 15-17. Punti 5-0

È un Giacobazzi da primato. La squadra di coach Guareschi non spreca l’occasione, vince in rimonta lo scontro diretto con la capolista Brixia e compie il doppio sorpasso sui bresciani e su Bergamo (fermato a Colorno, alla ripresa il 2 marzo è a Collegarola) per prendersi il primo posto.

Neanche 100 secondi e Modena è già avanti con Musajo, che apre e chiude l’azione per la meta, trasformata da Michelini (7-0). Da touche ecco però la meta ospite di Pratichetti. Al 16’ altri tre punti al piede con Michelini (espulsione temporanea a Carill). Al 30’ altra meta di Tarantini, la risposta è di Locatelli (meta) e Benetti (punti al piede) che ribaltano sul 17-15. Poco prima dell’ora di gioco arriva la meta del controsorpasso, firmata da Mazzi al termine di un’insistita azione alla mano da destra a sinistra. Dopo il piazzato di Esposito, al 72’ l’azione che indirizza definitivamente il match: Orlandi esplora la profondità col piede, Pagliai vince la gara di velocità col diretto avversario e schiaccia in meta. Il pacchetto del Giacobazzi dà sfoggio del suo strapotere in mischia chiusa e Musajo appoggia in meta l’ovale del 33-17 finale.

Le altre del 12° turno: Sondrio-Lyons 50-19 (5-0), Colorno-Bergamo 21-15 (4-1), Bologna-Botticino 37-10 (5-0), Rovato-Pieve 15-33 (0-5).

Classifica: Giacobazzi 43, Brixia e Bologna 41, Bergamo 40, Colorno 29, Lyons 28, Rovato, Sondrio e Pieve 24, Botticino 18.