Eccellenza e Promozione. Zenith, occasione d’oro. Gara dura per il Viaccia

Trasferta da prendere con le molle per la Zenith Prato nel girone A di Eccellenza. I bluamaranto oggi pomeriggio alle 14.30 saranno ospiti sul campo del River Pieve per cercare di riavvicinarsi alla zona play off. Una sfida da non sottovalutare, visto che il River Pieve sta lottando per evitare la zona play out ed è appena due punti sotto i pratesi nella classifica generale. "E’ una partita che può essere importante per il prosieguo della stagione e che ci potrebbe consentire, in caso di vittoria, di tornare a guardare alla parte alta della classifica – commenta il vice presidente della Zenith Prato, Enrico Cammelli –. Soprattutto in casa, però, il River Pieve è una squadra difficile da battere". Qualche problemino di organico per il tecnico Settesoldi che dovrà fare a meno degli infortunati Mari, Bagni e Falteri. In dubbio anche l’attaccante Chiaramonti, che dovrebbe comunque stringere i denti.

Passando al girone A di Promozione, a riposo il Maliseti Seano. Sfida casalinga molto delicata, invece, per il Viaccia, che oggi pomeriggio (fischio di inizio alle 14.30) ospiterà il Casalguidi Calcio, una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione con i suoi 17 punti (3 in più dei pratesi). "Il Casalguidi sta stupendo in campionato. I punti che hanno fatto dimostrano che sarà una partita difficile, ma abbiamo l’obbligo di provare a vincere in casa", la spinta del tecnico Luigi Ambrosio.