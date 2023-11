Eccellenza: la capolista granamica cerca continuità. Faro-Zola Predosa, è già sfida salvezza

Terza partita in una settimana per le formazioni bolognesi che militano nel campionato di Eccellenza. Alle 14,30 di oggi è infatti in programma l’undicesima giornata. Nel girone A andrà in scena l’attesissimo derby salvezza tra il Faro Gaggio (8) ed il Zola Predosa (10): il team di Alessandro Evangelisti è reduce dalla vittoria per 4-3 a Formigine mentre la band di Nicola Zecchi è stata capace di fermare sul pari la corazzata Terre di Castelli. Passando al raggruppamento B, le cinque bolognesi che vi militano sono attese da quattro trasferte e da un solo match casalingo. La capolista Granamica (24) guidata da Davide Marchini cercherà di dare continuità sul campo del Massa Lombarda (15) mentre il Sasso Marconi di Fabio Malaguti (20), secondo a quattro lunghezze dallo stesso team di Minerbio, sarà di scena a Pietracuta (16).

Match casalingo per il Medicina Fossatone (17) di Giangiacomo Geraci che, tra le mura amiche, affronterà il Diegaro (12) mentre il Castenaso (15) di Sergio Fancelli ed il Bentivoglio di Marco Gelli (4) faranno rispettivamente visita al Russi (19) e al Masi Torello (9).

