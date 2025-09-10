Ecco Confartigianato Run. Iscrizioni ancora aperte

AREZZOViaggiano sopra quota centro le iscrizioni alla corsa podistica Confartigianato Run, in programma domani sera con partenza dal Prato di Arezzo. La manifestazione è organizzata da Confartigianato Imprese Arezzo con la collaborazione del gruppo sportivo Amatori Podistica Arezzo. Si tratta della prima edizione di una corsa che animerà ed interesserà il centro storico e in particolare la parte alta della città lungo un percorso di 7 chilometri, suddiviso in due giri. In svolgimento, in contemporanea, anche una camminata non competitiva. Le iscrizioni sono ancora aperte, al costo di 12 euro. E’ possibile iscriversi tramite il portale Icron oppure presentandosi domani sera entro le 19.30 al Prato di Arezzo. Il costo è appunto di 12 euro e prevede anche un pacco gara oltre al pettorale con chip. Per la camminata il costo è di 10 euro con pacco gara e 5 euro senza.

Gli organizzatori spiegano che pettorale e pacco gara potranno essere ritirati domani dalle 18.30 alle 20 al Prato. La partenza è in programma alle 20.30. Il percorso, come detto suddiviso in due giri, prevede il passaggio da via dei Palagi, da qui il verso Borgunto, via Mazzini e San Domenico. Il gruppo dei partecipanti passerà da San Clemente quindi dal parcheggio Pietri facendo da qui ritorno al Prato. Al termine della gara previsto un ristoro e le relative premiazioni.Matteo Marzotti