Ecco il percorso della Confartigianato Run. Appuntamento che animerà il centro storico

La partenza dal Prato di Arezzo con il Duomo a fare da sfondo quindi il passaggio in Piazza Grande, da qui in Piazza San Francesco, Piazza della Badia via Cavour, San Domenico, Porta San Clemente e la salita delle scale mobili. Ecco il percorso della Confartigianato Run, appuntamento podistico estivo che animerà la sera di giovedì 11 dicembre le vie del centro storico di Arezzo. L’evento è organizzato e promosso da Ancos Confartigianato e dalla Podistica Arezzo. Il ritrovo è per le ore 19 la partenza per le 20.30. Le iscrizioni sono attive sulla piattaforma Icron in alternative è possibile contattare Remo Merli (nella foto) all’indirizzo mail [email protected] oppure al numero 33471780247. Previsto un pacco gara e un ristoro al termine di una gara che si svilupperà su 7 chilometri come distanza e che prevede anche una camminata non competitiva di 3,5 chilometri per un appuntamento che richiamerà tanti appassionati per una gara che metterà in vetrina anche il cuore del centro storico di Arezzo.