Ecco la mezza maratona ‘Straforlì’. A marzo in centro 1.200 podisti

Per la prima volta la mezza maratona a Forlì. Ieri mattina è stata presentata la ‘Straforlì Run’ che si terrà domenica 17 marzo partendo da piazza Saffi. Un evento podistico messo in cantiere dall’associazione ‘Overcome Team’ in collaborazione con ‘Grip Dimension Heavents’, con la regia tecnica di ‘Total Training’ e il patrocinio concesso dal Comune di Forlì. La gara offrirà ai partecipanti l’occasione di cimentarsi all’interno di un percorso quasi interamente disegnato sulle strade del centro storico della città.

Abbinata alla Half Marathon, sulla classica distanza della mezza maratona di 21 chilometri, poi, è prevista anche la Family Run, di 8 chilometri, riservata ai partecipanti non competitivi e alle famiglie. "È un’occasione importante per la città – ha dichiarato il consigliere comunale Albert Bentivogli –, che conferma l’impegno dell’amministrazione comunale a favore dello sport". Il campione italiano di triathlon Mattia Ceccarelli, ambasciatore della prova podistica, racconta di aver disegnato il percorso: "Ho tracciato la gara, prediligendo un percorso molto veloce e quasi privo di pendenze, pensando all’importanza di far apprezzare ai partecipanti forlivesi e a quelli che verranno da altre città, le bellezze anche nascoste della nostra Forlì, toccando tutte le quattro porte forlivesi: San Pietro, Schiavonia, Ravaldino e Cotogni".

Il direttore dell’evento Riccardo Marini ha sottolineato: "Forlì è senz’altro una città strategica per lo sport a livello nazionale e il nostro intento è stato quello di portare la mezza maratona in città nonostante il fitto calendario della Fidal". Dopo le parole del responsabile tecnico della gara podistica Daniele Tosi, che ha sottolineato l’importanza dei 150 volontari che saranno dislocati sul tracciato, Fabio Fabbri, del comitato organizzatore, ha precisato che la gara sarà un’occasione importante di aggregazione per gli iscritti. Ne sono attesi tra i 1.000 e 1.200.

"Sarà molto importante – ha sottolineato l’assessore comunale al welfare Barbara Rossi – il coinvolgimento nella gara podistica più corta delle famiglie e soprattutto dei ragazzi e bambini, per i quali è fondamentale l’avvicinamento allo sport". A chiudere le parole del vicesindaco e assessore allo sport Daniele Mezzacapo: "Sarà una gara che, grazie al connubio tra gli atleti di ottimo valore e un’organizzazione professionistica, confermerà la tradizione nel solco di una tradizione sportiva di Forlì che stiamo promuovendo per tutte le discipline". Per informazioni: www.straforli.com. Per iscrizioni: straforlirun@gimail.com.

Franco Pardolesi