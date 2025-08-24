Ecco le promesse di domani delle Marche

Oggi termina a Camerino il raduno estivo regionale dedicato agli allievi (nati negli anni 2008-09) e ai cadetti (2010-11) convocati dal settore tecnico del Comitato Fidal Marche nell’appuntamento che prosegue da più di un quarto di secolo in collaborazione con il Cus Camerino e con l’Erdis Marche. L’obiettivo è preparare al meglio la seconda parte della stagione, in vista della rassegna tricolore under 16 di Viareggio (4-5 ottobre) e delle finali nazionali dei campionati italiani under 18 di società a fine settembre.

La delegazione al completo con tutti gli atleti è stata ricevuta nell’auditorium Benedetto XIII del collegio Enrico Mattei da Graziano Leoni, rettore dell’Università di Camerino. "Crediamo molto nello sport, chi lo pratica – ha detto il rettore – sa come portare a termine un compito con il massimo risultato. È quello che serve nello studio e nella vita". Fabio Romagnoli, presidente del Comitato regionale Fidal, ha sottolineato: "Qui ci sono le condizioni ideali per il raduno, come sempre, nelle eccellenze dell’impiantistica sportiva di Camerino".

A capo dello staff il fiduciario tecnico regionale Marco De Santis, con il vicepresidente Mauro Ficerai a seguire la parte organizzativa. In apertura il saluto di Stefano Belardinelli, presidente del Cus Camerino, per ricordare che tanti big dell’atletica italiana sono passati dalla città universitaria citando due nomi su tutti: Gianmarco Tamberi, nello stage regionale del 2008, e Marcell Jacobs, al raduno nazionale del 2011 quando era un promettente saltatore in lungo. Presente a fare gli onori di casa anche Roberto Cambriani, segretario generale del Cus Camerino, e tra gli altri è intervenuta Letizia Genovese, delegata Coni Macerata.

Molto ricco e articolato il programma del raduno, con l’inserimento di numerose iniziative: in particolare l’incontro dei giovani con il marciatore maceratese Michele Antonelli, che ha partecipato in maglia azzurra a Mondiali ed Europei, oltre ai nuovi appuntamenti dei progetti "CresciAmo insieme" per la categoria ragazzi e "Riprendiamoci il mezzofondo femminile".

L’elenco dei partecipanti al raduno regionale estivo di Camerino. Osimo: Alessandro Ghiandoni, Giulia Ibba, Alessandro Piersantelli. Fabriano: Beatrice Crescentini, Lorenzo D’Ostilio, Elena Orfei, Lucia Romani. Sef Stamura Ancona: Lucrezia Bagnarelli, Aurora Di Cosmo, Margherita Discepoli, Franca Dongmo, Emma Donnanno, Leonardo Drachuk, Laura Gobbi, Manuel Rogani. Sport Dlf Ancona: Gianmattia Ambrosi, Giovanni Paolo Fringuelli. Castelfidardo Criminesi: Helen Cannuccia, Viola Polverini, Abdul Hakim Seidu, Aminu Seidu. Asa Ascoli: Simone Capecci, Daniela Caselli, Giulia Ferri, Flavio Levato, Carlo Marini Marini, Paola Natalini, Giordano Pompei, Laura Sciamanna. Atl. Team Piceno: Gioia Alesi, Nico Alesi. Collection Atl. Sambenedettese: Alexandra Canala, Giada Ciotti, Alessio Collini, Cecilia Di Gaetano, Alice D’Isidori, Elena Marchionni, Mariacrystal Pasquali, Cassian Piunti, Daniela Sciamanna, Giulio Sozio, Anisia Straccia, Timea Tarulli, Ludovica Zanardini. Emme Project Sbt: Ines Barbizzi, Alessandro Neroni. Sangiorgese Rocchetti: Carlo Crosta. Sport Atl. Fermo: Viola Basili, Federico Bonanno, Matteo Calcinaro, Martino Catasti, Ilea Del Bello, Chiara Sabbatini, Mattia Scocco, Riccardo Smerilli, Elena Tocchetto, Diego Tomassini, Francesco Tronelli. Elpidiense Avis Aido: Gabriele Ismailciuc. Team Atl. Marche: Sofia Chantal Ciccioli, Lorenzo Cristofanetti, Adjo Gloria Gagba, Giulio Raggetta, Francesco Valentini. Cus Camerino: Tommaso Zitelli. Avis Macerata: Taha Bajja, Pietro Cippitelli, Paolo Dimmito, Gloria Mendola, Michela Pierantoni, Marsel Provenziani, Vittoria Quattrini, Matteo Sbaraglia, Matteo Sdrubolini, Beatrice Stagnaro, Elena Storani. Grottini Team Recanati: Siria Cicerone. Sacen Corridonia: Elena Maria Mitillo. Atl. Civitanova: Leonardo Doria, Alessandro Franceschetti, Kevin Gattari, Gaia Marcozzi. Montecassiano: Nicolò Formentini. Ama Civitanova: Francesca Gargano, Lucia Giammarini. Fano Techfem: Mattia Loiacono. Cus Urbino: Alice Sofia Galante. Pesaro Athletic Field: Gianluca Brienza, Diego Persini.

Staff settore tecnico regionale. Marco De Santis (fiduciario); Ermenegildo Baldini, Sandro Bernardi, Sergio Biagetti, Robertais Del Moro, Roberto Recchioni (coordinatori di settore); Cesare Alesi, Giorgio Berdini, Elisa Del Moro, Claudio Favi, Giuseppe Gagliardi, Riccardo Mariotti, Karin Periginelli (collaboratori).

Comitato regionale. Presidente: Fabio Romagnoli; vice: Giuseppe Rosei, Mauro Ficerai; consiglieri: Giovanni Bettini, Andrea Corradini, Gabriella Trisolino. Tecnici sociali: Lorenzo Angelini (Pesaro Athletic Field), Stefano Basile (Grottini Team Recanati), Pieraldo Nemo (Osimo), Sabrina Rigante (Fano Techfem), Fabio Zuin (Grottini Team Recanati).