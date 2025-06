Edizione numero 38 per la rassegna. Premio Bacco Sportivo 2025. Si rinnova la festa a San Gusmè

Una parata di nomi prestigiosi legati al mondo dello sport, locale, regionale e nazionale. Ruoli diversi, stessa passione: è stato un successo la 38ma edizione del Premio Bacco Sportivo a San Gusmè. La storica manifestazione, promossa dalla società sportiva San Gusmè, con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga, è nata nel 1986 e rappresenta oggi un appuntamento molto atteso che ogni anno premia atleti e società distintisi per i risultati ottenuti nella più recente stagione agonistica, non solo nel calcio ma in tutte le discipline.

Edizione dopo edizione hanno ricevuto il Bacco Sportivo tantissime squadre a livello provinciale, ma anche allenatori, giocatori e dirigenti che, talvolta, hanno fatto grande lo sport nazionale, e il calcio in particolare, da Claudio Ranieri a Mario Cecchi Gori, da Romeo Anconetani, Paolo De Luca. Il premio consiste in un piatto in ceramica finemente dipinto a mano dalle Ceramiche Fontana di Castellina in Chianti, simbolo di un forte legame con il territorio e con la tradizione artigiana locale.

Tanti i premi che sono stati consegnati ne corso della serata: il Buonconvento ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per la vittoria del campionato provinciale di Terza categoria; la Polisportiva dilettantistica Bettolle, per la vittoria del campionato di Seconda categoria, girone L; l’Acquaviva, per la vittoria del campionato di Prima categoria, girone F. Momenti particolarmente significativi, quelli legati ai premi speciali, dedicati a due figure che hanno fatto la storia del calcio locale: il Premio Loris Guiggiani è stato assegnato a Giulio Bolognesi, giovane arbitro emergente della sezione Aia di Siena; il Premio Piero Ruffoli è stato conferito alla giornalista di Sky Sport 24 Vanessa Leonardi. Sul palco anche Valerio Crezzini, ‘fischietto’ della sezione Aia di Siena, che lo scorso 11 maggio ha esordito in Serie A nella gara Udinese-Monza e l’allenatore della Juniores della Robur, Gill Voria, che nella scorsa stagione ha anche guidato la prima squadra nelle ultime quattro giornate di campionato.

La serata ha visto anche la partecipazione speciale dei bambini della squadra Esordienti dell’Asta Taverne, invitati a festeggiare insieme la loro bella stagione sportiva.