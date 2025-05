Edoardo Bonafini rappresenterà l'Italia alla Coppa del Mondo Uci a Pietra Ligure

Dopo una straordinaria vittoria al campionato italiano enduro del 2024 tenutosi all’isola d’Elba, il rider ferrarese Edoardo Bonafini sarà impegnato il 10 e 11 maggio in quel di Pietra Ligure, in provincia di Savona, nella prima prova di Coppa del Mondo Uci, questa volta però chiamato direttamente dalla nazionale italiana.

Bonafini infatti, come campione Italiano in carica entra di diritto all’accesso alla gara Pro che si terra nelle due giornate 10 e 11 maggio, novità di quest’anno infatti è che le prove di coppa si terranno su un minimo di 2 giornate di gara e minimo 6 prove speciali.

Nel primo giorno è previsto un tracciato con 3 prove speciali cronometrate prevalentemente in discesa da affrontare alla massima velocità possibile, le PS cosi chiamate saranno poi raccordate da tratti di liaison anch’essi cronometrati con tempo massimo da rispettare.

Il giro si concluderà con circa 1700 metri di dislivello positivo e una durata di circa 30/35 minuti di PS cronometrati per 6 ore di gara totale.

Il secondo giorno si riproporrà il “menu” della prima giornata, ma condito da 4 PS e 1600 metri di dislivello positivo, chiaramente tutto da affrontare in bicicletta.

Il percorsi tra i più iconici della zona, frequentati da rider di tutto il mondo, purtroppo non lasceranno agli atleti la possibilità di ammirare i favolosi panorami della riviera ligure di ponente, panorami invece che potranno essere “vissuti” dal pubblico che come sempre è atteso a migliaia. Per Bonafini un appuntamento di alto livello e grande prestigio, per continuare a crescere e ottenere i risultati di spicco che sta già conquistando da tempo in sella alla sua mountain bike.

re. fe.