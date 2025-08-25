Elena Roversi in lizza per l’oro a Varsavia. La cussina in finale agli europei universitari

Arrivano buone notizie da Varsavia, in Polonia, dove si stanno disputando gli European Universities Combat Sport Championship, la manifestazione continentale che riunisce i migliori atenei europei e che vede affrontarsi atleti ai vertici delle svariate discipline da combattimento.

A rappresentare l’Italia, assieme ad altre 33 atlete di 15 nazioni, è impegata con i colori del Cus Ferrara l’atleta azzurra Elena Roversi nella specialità Karate – Kata. Elena, laureanda al terzo anno della facoltà di Scienze Motorie e allenata dal papà Mario, si è infatti qualificata per la finalissima della manifestazione che si disputerà oggi: 4 vittorie in altrettanti confronti, un paio contro atlete meglio classificate nel ranking, le hanno spalancato la possibilità di conquistare la medaglia d’oro contro la forte portoghese Natacha Fernandes portacolori della Università di Lisbona.

Nel primo turno contro la svizzera Elena Blaser (Università di Berna) con un Kata Kururunfa vince 23,30 a 22, per poi superare l’inglese Jessica Maitland (Nottingham) 23,50 a 22,40 con un Kata Ohan. Con il medesimo kata si è poi imposta 23,90 a 22,80 contro la portoghese Telma Franco da Silva (Porto), cosa che le ha spalancato le porte di una ipotetica semifinale. Qui con un Kata Papuren si è imposta 24,40 a 23,70 contro la forte turca Nur Colak Keyda (Istanbul Univ.)

Adesso la finalissima contro la campionessa uscente, atleta ventiduenne, 32^ nel ranking della World Karate Federation (Elena è 86^).

Per lei in carriera 67 vittorie e 37 sconfitte pari al 64,42% di successi. L’azzurra con 56 successi e 25 sconfitte è assestata al 69,14%.