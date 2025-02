Elezioni. Alfio Giomi presidente della Fiso

Dalla presidenza Fidal a quella della Fiso. Il grossetano Alfio Giomi, presidente Fidal dal 2012 al 2020, è il nuovo presidente della Federazione Italiana Sport Orientamento, in virtù delle elezioni tenutesi a Bologna dove ha ottenuto 1190 voti su 1447 disponibili, con una percentuale dell’82,24%, superando lo sfidante Gilberto Pellegrino, che ha raccolto 205 preferenze, a dimostrazione di una compattezza notevole nell’espressione di voto da parte delle società aventi diritto che hanno peraltro aderito quasi totalmente, con 119 presenze su 122.

"Proseguirò il progetto in continuità – ha detto Giomi –, con i mezzi e i metodi che conosco, sempre nell’ottica del lavoro di squadra. Ringrazio Gilberto Pellegrino, una figura di spessore, e chi mi ha sostenuto in questo percorso. Sono emozionato e oggi l’emozione ci guida. Un grazie particolare a Carlo Stassano (ex presidente Fiso), perché la mia storia è iniziata con lui. Non avevo intenzione di candidarmi, ma lui mi ha coinvolto. Ora ci attende molto lavoro".