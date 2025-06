Elezioni Cus Pisa: Giulio Messerini e Francesco Fiorindi in corsa per la presidenza

Corsa a due per la presidenza del Cus Pisa. Dopo le improvvise dimissioni (per motivi personali) di Giuliano Pizzanelli, il 10 luglio la comunità sportiva universitaria torna al voto per eleggere il presidente e il nuovo consiglio direttivo, ovvero la governance del centro sportivo universitario. In lizza il vicepresidente uscente Giulio Messerini, una vita da giocatore, allenatore e dirigente spesa con il cherubino, e Francesco Fiorindi, ex atleta di pallacanestro. Chi avrebbe scommesso su una candidatura unitaria intorno a Messerini, ha dovuto ricredersi e oggi l’esito della competizione appare tutt’altro che scontata. "La mia ambizione - promette il vicepresidente uscente - è quella di rendere il Cus ancora più grande e numeroso, con una comunità universitaria sempre più partecipe alle varie discipline sportive che vengono promosse mediante i molteplici corsi e le diverse squadre agonistiche. Il mio slogan di programma è ‘Mens sana in corpore sano’, proprio ad evidenziare come lo studente debba nutrirsi di sport per avere più successo anche nel suo percorso accademico e poi nella vita".

Il ruolo dell’Università è determinante per far funzionare il centro sportivo, che cosa serve? "In questi anni è stato fatto moltissimo, ma ora dobbiamo rinnovare la convezione per la gestione degli impianti in scadenza a fine 2025 ed entrare nei dipartimenti facendo rete con gli studenti e sui social, per essere più capillari. Per questo vorrei creare sempre più tornei interfacoltà delle varie discipline. Il Cus non è solo promozione dello sport per gli universitari, ma per tutti gli studenti del territorio".

Resta però la sfida di un’impiantistica adeguata. "So che servirebbero investimenti importanti che in questo momento di tagli da parte del Governo non sono facilmente programmabili. D’accordo con l’Università intendo contribuire alla manutenzione trovando sponsor o partner disposti a investire nel Cus. Il mio progetto principe è quello di rifare il parcheggio, magari con pensiline fotovoltaiche, separando l’area carrabile da quella pedonale e rifacendo la recinzione su via del Brennero per avere più visibilità. Vorrei ricostituire il Parco Sportivo Cittadino in accordo con il Comune di Pisa".

Quali altri aspetti qualificano il suo programma elettorale? "Voglio un Cus sempre più inclusivo con progetti di accoglienza per tutti. Il gruppo è formato da molteplici diversità, imparare ad apprezzare e convivere con l’altro è la base per una società accogliente e lo sport, specialmente quello giovanile, può esserne il motore".

Gab. Mas.