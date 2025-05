Elisa Marini conquista il bronzo agli Europei a squadre di marcia

L’azzurro della divisa addosso e il bronzo al collo! La prima volta di Elisa Marini con la nazionale italiana è stata splendida. La 19enne atleta del Cus Macerata, studentessa all’Agraria, ha preso parte a Podebrady (Repubblica Ceca) agli Europei a squadre di marcia. E ha contribuito a dare all’Italia il bronzo nella sua categoria Under20. Lo ha fatto tagliando il traguardo della 10 chilometri cogliendo un notevole nono posto con il tempo di 45 minuti e 55 secondi, un crono inferiore di 2 minuti rispetto al suo primato su quella distanza. La Marini è risultata la seconda migliore atleta tra le azzurre e così ha fornito punti assieme all’abruzzese Serena Di Fabio (per ogni nazione vengono conteggiati appunto i due migliori piazzamenti e va detto che la Di Fabio ha demolito quello che era il record italiano) e così la nostra Nazionale si è issata al terzo posto alle spalle di Spagna e Francia. "Sono contentissima – ci ha detto la marciatrice del Cus Macerata – è stato un risultato inaspettato perché per me era la prima volta. L’emozione è stata fortissima, avevo un bel po’ di ansia prima della gara anche se poi fortunatamente è passata e mi sono goduta un bel percorso". Una prova da applausi dato che ha abbassato il personal di 2 minuti. Soddisfatta? "Molto, ho fatto una gara praticamente perfetta. Solitamente parto piano e poi cerco di incrementare il ritmo, stavolta invece ho cercato di essere sempre veloce e costante. Abbassare il limite di 2 minuti non è da tutti, specie in una gara così". Cosa le ha detto il suo allenatore cussino Diego Cacchiarelli? "Era contento, mi ha detto che ho acquisito maturità prima e durante la gara". E ora? "Mi preparerò per i Campionati Italiani che sono in programma a luglio. Sono particolarmente importanti in quanto consentiranno la qualifica per gli Europei Under20 che si terranno il mese dopo. E io – conclude la Marini – sogno di esserci in Finlandia".

Andrea Scoppa