Elisa Marini del Cus Macerata debutta con l'Italia ai Campionati Europei di marcia

Il blu del Cus Macerata diventa azzurro e non perché scoloritosi, bensì perché la polisportiva festeggia la prima volta di Elisa Marini in gara per l’Italia. L’atmosfera della Nazionale la marciatrice classe 2006 l’aveva già assaporata più volte in virtù delle molteplici convocazioni negli stage allestiti dalla Fidal. Stavolta però la Marini vestirà la maglia azzurra gareggiando domenica per l’Italia ai Campionati Europei di marcia -10 km categoria Under 20- che si terranno a Podebrady, in Repubblica Ceca. Una prima volta storica ed emozionante per lei e quarta atleta portata in Nazionale dall’allenatore Diego Cacchiarelli negli ultimi 10 anni.

La notizia riempie d’orgoglio il Cus Macerata che non vedeva un suo atleta gareggiare per l’Italia dal 1992. Alla felicità del Cus si somma la soddisfazione dell’Amministrazione Comunale, fiera di poter beneficiare di un’altra vetrina sportiva per la città. L’assessore allo sport Riccardo Sacchi commenta così l’ottimo momento dello sport maceratese e in particolare di Elisa Marini: "L’opportunità di gareggiare con la maglia dell’Italia ai Campionati Europei di marcia dimostrano il talento di Elisa, la bravura del suo allenatore e il valore della sezione atletica del Cus Macerata. La Marini porta in alto il nome di Macerata nello sport, crea prestigio e ne siamo grati oltre che orgogliosi. La sua convocazione è infine la dimostrazione di come la città sia in grado, con le sue strutture in via di profonda riqualificazione, di far emergere talenti e portarli alla ribalta nazionale e oltre. Facciamo gli auguri a Elisa, sperando che possa regalarci tante grandi soddisfazioni".

Andrea Scoppa