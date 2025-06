Elisabetta Valdifiori trionfa agli Europei Juniores: oro storico per la Ginnastica Cervia

La Ginnastica Cervia ha contribuito a scrivere una pagina di storia della ginnastica ritmica italiana. Elisabetta Valdifiori, ginnasta classe 2010 tesserata per la società cervese, ha vinto la medaglia d’oro agli Europei Juniores nella gara All Around a squadre, un risultato mai ottenuto a livello giovanile. La squadra azzurra, sorelle minore delle ‘Farfalle’, ha conquistato il gradino più alto del podio a Tallin in Estonia, facendosi valere nella finale con le dieci clavette e soprattutto con i cinque cerchi, dove è stata impeccabile, conquistando i punti che sono valsi l’oro davanti a Polonia e a Israele. Nella selezione azzurra c’è anche la cervese Ludovica Ajello (2011) che è tra le riserve. "Siamo felicissime per questo grandissimo risultato ottenuto da Elisabetta – afferma Simona Ravaioli, una delle allenatrici della Ginnastica Cervia –. Noi l’abbiamo aiutata a crescere e a migliorare, ma il merito è del suo carattere travolgente e del suo entusiasmo. Il 22 giugno sarà in Bulgaria per i Mondiali e completerà il suo percorso con la nazionale juniores che ha iniziato a settembre insieme a Ludovica. Entrambe hanno vissuto in questi mesi a Settimo Torinese e si sono dedicate soltanto alla nazionale, ma da luglio torneranno a disposizione nella nostra società e faranno parte della squadra che disputerà la serie A1 nella prossima stagione. Poi vedremo il percorso della loro carriera, perché diventeranno senior e dovranno ambientarsi a questa nuova difficile realtà".

Il progetto legato alla nazionale juniores viene organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia ogni due anni e nel 2023 era stata chiamata la cervese Caterina Maltoni che vinse il bronzo agli Europei. Nel prossimo fine settimana la Ginnastica Cervia otterrà un altro importante traguardo. Margherita Fucci, atleta del 2009 messasi in luce a livello nazionale e internazionale, gareggerà per la prima volta ai Campionati Italiani Assoluti di Folgaria, sfidando quindi le migliori atlete italiane come Sofia Raffaelli, detentrice del titolo tricolore. Il massimo traguardo a livello italiano per una ginnasta.

Luca Del Favero