Ellera, torna la Vitello Trail + Runbike

Fiesole (Firenze), 25 febbraio 2025 – Appuntamento imperdibile per gli amanti del trail e della mountain bike: domenica 2 marzo torna l'8° Vitello Trail + 3° Runbike, organizzato dalla Polisportiva Ellera. La partenza è fissata per le 9,15 dal Circolo Murri di Ellera.

Un evento che richiama la storica Maratonina del Vitello d’Oro, offrendo agli atleti la possibilità di immergersi in un percorso affascinante, tra strade bianche e sentieri che attraversano alcuni dei boschi più suggestivi e ricchi di storia nei dintorni di Firenze. La gara propone una sfida combinata tra podisti e ciclisti, che percorreranno insieme 16,5 km con un dislivello di ben 800 metri. Stessa distanza anche per il trail podistico, mentre per i non competitivi è previsto un percorso ridotto di 10 km. Il tracciato si snoda attraverso la Valle dell'Arno, toccando i dintorni di Fiesole, in un contesto naturalistico di grande fascino.

Un dettaglio particolarmente apprezzato dai partecipanti sarà la medaglia finisher, una fusione artistica che raffigura la storica Torre Tonda e il leggendario Vitello d'Oro, simbolo della tradizione locale. A impreziosire l’evento, il servizio fotografico ottimizzato per la ricerca tramite numero di pettorale, curato dall’ETS Regalami un Sorriso.