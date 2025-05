Emanuele Molaro: match annullato al Pala Atlantico, Ferrara Boxe brilla comunque

È saltato a sorpresa il secondo match da professionista di Emanuele Molaro, per il quale si profilava una serata emozionante sul ring del Pala Atlantico di Roma nel sottoclou del titolo Ebu Silver Superleggeri tra Charly Metonyekpon e Armando Casamonica.

Peccato che il suo avversario, il padrone di casa Roberto Pannella, abbia dato improvvisamente forfait rovinando i piani del superleggero di Ferrara Boxe che quindi dovrà rimandare il proprio rientro. Il maestro Croce può però consolarsi coi propri dilettanti, molto brillanti nell’ultima riunione.

A partire da Emma Baruchello (65 kg), convocata in Nazionale italiana femminile Under 19 per uno stage e un torneo in Polonia. Inoltre, in casa Ferrara Boxe è grande la soddisfazione per le prestazioni degli atleti nella riunione effettuata domenica scorsa presso la palestra di via Bologna 306.

Ottimo il debutto di Chiara Roveggio e Arianna Motta che hanno battuto rispettivamente Asia Canilli (Mai Domi) e Alessandra Maria Palmieri (Boxe Le Torri), due avversarie niente male. Strepitosa la prova di Naceur Messaudi, un fighter che ha confermato di possedere un grande potenziale imponendo tre volte il conteggio a Giovanni Ricci per poi vincere prima del limite.

Bravissimo Hassen Atia, vittorioso ai punti contro un osso duro come Davide Giacomini (Mai Domi), e adesso per lui si apriranno le porte dei campionati regionali con la possibilità di arrivare fino in fondo.

Niente da fare per Leorand Nexha contro Marco La Torre (Boxe Riccione) e Davide Mazzuchelli contro Alex Zamboni (Pugilistica Comacchiese).

Tra i debuttanti, il migliore in assoluto è stato Alberto Fraiese, che l’ha spuntata contro una roccia come Gabriele Pino Simoni (Pugilistica Comacchiese). Infine, è terminato in parità l’incontro tra Pietro Palmonari e Abderrahmane Khammoz (Persicetana Boxe).

Stefano Manfredini