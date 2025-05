Emanuele Molaro sfida Roberto Pannella al Pala Atlantico di Roma

Secondo match da professionista per Emanuele Molaro, che poco più di un mese fa al palasport di Ferrara ha debuttato col botto superando ai punti Giovanni Soriato al termine di un incontro spettacolare. Venerdì al Pala Atlantico di Roma l’allievo di Roberto Croce salirà sul ring nel sottoclou del titolo Ebu Silver Superleggeri tra Charly Metonyekpon e Armando Casamonica. L’avversario di Molaro sarà il padrone di casa Roberto Pannella, che come il superleggero di Ferrara Boxe ha all’attivo un solo incontro da professionista. Si profila un match duro tra due fighter sulle sei riprese, con l’ostacolo di non poco conto di combattere in trasferta. Una gran bella vetrina per Molaro, che per spuntarla dovrà sfruttare tutta la potenza di cui dispone. Domenica a partire dalle 16 presso la palestra di Ferrara Boxe in via Bologna 306 sarà invece il turno dei dilettanti, con tanti giovanissimi debuttanti in rampa di lancio e qualche incontro destinato a infiammare il pubblico. Il clou della serata è Hassen Atia (Ferrara Boxe)-Davide Giacomini (Mai Domi), un tecnico contro un fighter che si affronteranno con caratteristiche agli antipodi. Sono due atleti potenti e aggressivi invece Leorand Nexha (Ferrara Boxe) e Marco La Torre (Boxe Riccione) che daranno vita a un altro incontro ad alta tensione. Ecco il resto del programma: Chiara Roveggio (Ferrara Boxe)-Asia Canilli (Mai Domi), Arianna Motta (Ferrara Boxe)-Alessandra Maria Palmieri (Boxe Le Torri), Lousaief Zayani (Ferrara Boxe)-Gabriele Pino Simoni (Pugilistica Comacchiese), Naceur Messaudi (Ferrara Boxe)-Giovanni Ricci, Davide Mazzuchelli (Ferrara Boxe)-Alex Zamboni (Pugilistica Comacchiese), Alberto Fraiese (Ferrara Boxe)-Stefano Biondi (Team Musella), Dario Baroni (Ferrara Boxe)-Alberto Pavanelli (Delta Pugilato), Pietro Palmonari (Ferrara Boxe)-Abderrahmane Khammoz (Persicetana Boxe).

s.m.