Emil Banca celebra 200 partite di Soavi con vittoria sui Lyons Piacenza

L’Emil Banca celebra nel migliore dei modi la partita numero 200 in rossoblù di capitan Federico Soavi. Nuovo record per il rugby di casa nostra: tra Bologna Rc e Bologna 1928, l’estremo ha giocato per 15 anni quasi ininterrotti, con la pausa di una stagione in serie A a Pesaro, collezionando 200 presenza. Una vittoria celebrata, con l’ingresso in campo da solo, maglietta celebrativa e festa con la squadra nel terzo tempo. In campo contro i Lyons Piacenza per l’Emil Banca arriva una bella vittoria 24-15 che consolida il terzo posto, alle spalle di Modena che conquistato la serie A con un turno di anticipo. Per l’Emil Banca una stagione positiva: se da un lato non si è riusciti a fare il passo verso la promozione, è stato consolidato l’assetto di squadra e societario e si sogna la serie A, facendo leva sui numeri del settore giovanile e su un centro sportivo, che in futuro potrebbe essere un punto di riferimento importante per il rugby bolognese, ma in generale per l’attività cittadina.

Tanto lavoro da fare, ma anche tanta voglia di continuare a farlo cercando di consolidare, società, squadra e staff tecnico e rendere Bologna un punto di attrazione per il pallone ovale tricolore. L’ultima sfida si giocherà il 26 aprile a Colorno è sarà decisiva per programmare il futuro rossoblù, un futuro che si avvicina al centenario di storia.

Se il Bologna pensa al futuro, chi ha ancora tanto da chiedere al presente è Pieve. La formazione di Renzo Balboni ha dato una sterzata importante battendo 38-8 Bergamo e scavalcando in classifica il Botticino adesso ultimo. Tutto si deciderà il 27 aprile nell’ultima di campionato con Pieve, oggi i ragazzi del presidente Adriano Balsemin sarebbero nei playout, impegnato a Brescia e il Botticino che sarà di scena a Bergamo.

La classifica: Modena 67; Brixia 59; Emil Banca Bologna 52; Bergamo 47; Rovato 43; Lyons 42; Colorno 40; Sondrio 35; Pieve 30; Botticino 28.

Filippo Mazzoni