Emil Banca, è già scontro diretto. Duello promozione con Bergamo

Rugby serie B Si comincia al Bonori alle 14,30. Allo Sgorbati di Pieve di Cento sono attesi i Lyons Piacenza

di FILIPPO MAZZONI
26 ottobre 2025
Giovanni Visentin dell’Emil Banca Bologna oggi impegnato al centro Bonori

Esordio casalingo per Bologna e Pieve. Dopo il debutto bresciano, le bolognesi che partecipano al campionato di serie B, sono accomunate, anche quest’oggi dalla prima uscita casalinga. Sia per Pieve che per Bologna l’appuntamento è alle 14,30 per la seconda giornata. Al centro sportivo Bonori, l’Emil Banca di Andrea Balsemin ospita Bergamo. Chico e compagni reduci dalla vittoria di Leno nella Bassa Bresciana, sono attesi dal un primo scontro diretto. Gli orobici, al pari di Bologna e Brixia sono tra le squadre più quotate del girone nonostante il ko di domenica scorsa. Oggi per Bergamo è un’occasione da non perdere, ma stesso dicasi per il Bologna che ha l’opportunità di proseguire sulla traccia percorsa la settimana scorsa e di sfruttare a dovere l’esordio davanti al proprio pubblico.

"Il Bergamo già nella passata stagione era molto forte – conferma coach Balsemin – e so che quest’anno, con il cambio dell’allenatore, gioca un rugby ancora più efficace, soprattutto nelle fasi di conquista del pallone. Dovremo dare il massimo, a iniziare dalla difesa, per poter tenere testa agli avversari".

Parole chiare da parte di Balsemin che schiererà il Bologna con De Angelis estremo, Zambrella e Signore alle ali, Soavi e Pancaldi trequarti centro, mentre alla mediana l’apertura Chico e Quadri alla mischia. In terza linea, Visentin numero 8 ai fianchi Schiavone e Baratta. In seconda linea Cesari e Gambacorta e davanti, a completare lo schieramento, i piloni Vilasi e Fattori con Silvestri tallonatore.

In panchina a disposizione Anteghini, Bonini, Pagnini, Baseggio, Priola, Boschetti, Tarantino e Marzocchi.

Sempre alle 14,30, allo Sgorbati di Pieve di Cento, i biancoblù ospitano il Lyons Piacenza. Impegno severo per i ragazzi di Roger Fiocchi contro una squadra la squadra Cadetta ducale che ha iniziato il campionato con una bella vittoria. Dopo il ko della scorsa settimana con il Brixia, Taddia e compagni, recuperano Pritoni, Gambacorta e Ravazza, ma devono fare i conti con le assenze di Serra e Giona Tassinari. Al completo o quasi invece i trequarti, con l’obiettivo è lasciarsi alle spalle domenica scorsa e giocarsela fino alla fine. A livello di formazione Simone Rosso sarà l’estremo, con Minarelli e Marchesini alle ali, Davide Tassinari e Aleotti centri.

Coppia mediana con Marzocchi e Simone Accorsi. Nel pacchetto di mischia Taddia sarà il numero 8 con Cocchiarella e Pondrelli ai suo fianchi, Lombardi e Gambacorta in seconda, Lindelli, Cassani e Levorato. A disposizione di coach Fiocchi in panchina Guandalini, Ravazza, Pritoni, Iacopo Tassinari, Pietro Accorsi, D’Aniello, Campanini.

Le altre gare: Colorno-Parma, Brixia-Fiumicello, Rovato-Bassa Bresciana.

La classifica: Emil Banca Bologna, Brixia e Lyons Piacenza 5; Rovato e Colorno 4; Bergamo e Parma 1; Pieve, Fiumicello e Bassa Bresciana 0.

