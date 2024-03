Emil Banca, un derby al cardiopalma. A Pieve non basta Pondrelli: è beffa finale

L’Emil Banca vince e convince consolidando il terzo posto e non perdendo terreno dalle più immediate inseguitrici, mentre cade, di misura, il Pieve sconfitto. Iniziamo dall’Emil Banca Bologna che supera 26-30 il Modena al termine di un testa a testa al cardiopalma. Partita avvincente, giocata alla pari da due squadre che fino all’ultimo hanno lottato senza risparmiarsi e che alla fine premia, con merito, i rossoblù bolognesi. Cinque punti conquistati dalla formazione di Francesco Brolis e arrivati grazie alle mete di Bernabò nel primo tempo, di Anteghini e due volte Teresi nella ripresa e a cui vanno aggiunti i decisivi punti al piede di Marzocchi, autore di 2 trasformazioni e altrettanti penalty. Una vittoria che vale la conferma del terzo posto in classifica alle spalle dell’imprendibile Romagna e a -5 dal Colorno e dal secondo posto.

Si ferma invece a 3 la striscia di vittorie consecutive del Pieve. La formazione diretta da Renzo Balboni cade a Livorno superata 19-18 proprio nel finale di partita dai Lions Amaranto. Pieve a lungo avanti nel punteggio e beffata dal penalty del labronico Magni a 3’ dalla fine. Non bastano così le mete di Pondrelli (2) e Marchesini e il penalty di Govoni per evitare il ko che, grazie al punto di bonus difesa, consente al Pieve di raggiungere comunque San Benedetto al quinto posto.

Domenica prossima turno di riposo, col il campionato che riprenderà il 17 marzo con il Pieve impegnato in casa col Formigine ed Emil Banca Bologna invece in trasferta a Gubbio.

Le altre gare: Firenze-Romagna 0-106, Colorno-Gubbio 78-15, Siena-Jesi 28-25; Formigine-San Benedetto rinviata.

La classifica: Romagna 77, Colorno 67, Bologna 62, Modena 59, Unione San Benedetto e Pieve 40, Jesi 32, Cus Siena 30, Gubbio e Lions Amaranto 28, Firenze 14, Highlanders Formigine 8.

Filippo Mazzoni