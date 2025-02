Emil Banca, volata fatale. Non basta il solito Chico

Gioie Pieve, dolori Emil Banca. E’ stata una domenica tra il dolce e l’amaro quella delle formazioni bolognesi di rugby. La seconda giornata di ritorno del campionato di serie B regala infatti tanti sorrisi al Pieve.

La formazione di Renzo Balboni batte 14-21 a domicilio il Botticino e lascia i bresciani in fondo alla classifica, scavalcandoli di un punto e raggiungendo Sondrio a quota 19. Passo salvezza fondamentale per la formazione di Pieve che con questo successo rilancia le quote salvezza. Sulla carta la corsa salvezza sembra passare proprio dall’incrocio tra Botticino, Sondrio e Pieve, con i ragazzi del presidente Adriano Balsemin che nonostante le tante assenze hanno compiuto quasi un impresa andando a violare il campo della dirette concorrenti. Mete di Cevolani, Preda, Pondrelli e due penalty di Roncarati.

Sconfitta di misura invece per l’Emil Banca Bologna a Bergamo, che sul finale cede nel lunghissimo testa a testa che ha caratterizzato l’intera partita terminata 20-19.

Un vero peccato perché con la sconfitta della capolista Brixia in casa con il Rovato e quella del Modena a Piacenza l’occasione di avvicinarsi alla testa della classifica era stata ghiottissima. Ad approfittare delle sconfitte delle prime alla fine è stato proprio il Bergamo che adesso è secondo a -2 proprio dalla capolista Brixia. Tornando alla sfida con Bergamo il 20-19 è stato deciso negli ultimi 5’ di gioco con un gli orobici che hanno definitivamente ribaltato il confronto con il penalty di Spilotros.

Nell’Emil Banca invece da segnalare la meta di Zambrella e i punti al piede di un Chico autore di una trasformazione e 4 calci di punizione e che a tempo scaduto da posizione quasi impossibile ha sfiorato il penalty della vittoria.

Le altre gare: Sondrio-Colorno 22-22, Lyons Piacenza-Modena 28-8, Brixia-Rovato 15-19.

La classifica: Brixia 41; Bergamo 39; Modena 38; Bologna 36; Lyons 28; Colorno 25; Rovato 24; Sondrio e Pieve 19; Botticino 18.