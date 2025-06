Emozioni al saggio di nuoto sincronizzato a Codigoro: Carlotta Amadei commuove tutti

Domenica scorsa si è tenuto il saggio di fine anno di nuoto sincronizzato presso la piscina comunale di Codigoro e, al di là della bravura espressa dalle giovani nuotatrici, rimarrà indelebile la prova di Carlotta Amadei di soli 12 anni. La giovane, scesa in acqua sulle note della canzone "La Rondine", interpretata da Angelina Mango, nel ricordo del padre, alla fine del proprio esercizio ha alzato il braccio destro al cielo salutando il proprio babbo che l’aveva lasciata quando Carlotta aveva solo tre anni.

Molti dei presenti non sono riusciti a trattenere la commozione per una prova che oltre alla bravura ha ricordato la solitudine di una bimba rimasta orfana troppo presto e che non smette di pensare al papà Gianluca Amadei, che adesso forse la osserva da dove lei ha puntato il dito.

La giornata si è aperta con la presenza del sindaco Alice Zanardi e dell’assessore allo sport Samuele Bonazza, sulle note dell’inno nazionale, per onorare le ragazze che hanno partecipato al campionato nazionale italiano Uisp a Forlì, dove l’atleta Aurora Spadon si è presa il gradino più alto del podio diventando campionessa italiana negli "obbligatori a modo mio". Successivamente tutte le ragazze hanno fatto vedere i loro balletti presentati durante le gare regionali e la gara nazionale, dimostrando di essere cresciute tanto durante quest’anno, terminando con un balletto finale dedicato all’Italia che ha visto tutte le atlete accompagnate dalla loro allenatrice Gaia Cantelli.

Le ragazze tesserate sono 14 ma solamente 10 di loro hanno partecipato alle gare e nonostante il numero ridotto di atlete quest’anno hanno portato a casa 39 medaglie di cui 14 ori, 13 argenti, 12 bronzi.

Tanti i ringraziamenti speciali anche a Chiara Marchetti e Cristina Marinucci per l’aiuto espresso durante tutta la stagione, anche se quello più importante va alle famiglie che sempre sostengono e supportano le atlete e i tecnici in ogni iniziativa.

c. c.