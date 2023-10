Emozioni da Maratonina: in 1500 al via. I big che si daranno battaglia per la vittoria

di Andrea Lorentini

La carica dei 1500, tanti saranno i partecipanti alla Maratonina città in programma questa mattina nel centro . Sono numeri da record per l’edizione 24 della gara podistica internazionale diventata, ormai, un appuntamento tradizionale e di livello nel calendario dello sport aretino. Gli iscritti a livello competitivo sono ben 950, oltre 500 i non agonisti. Una Maratonina che si annuncia spettacolare come sempre con un livello tecnico di assoluto valore. L’Unione Polisportiva Policiano che cura l’organizzazione, con in testa Fabio Sinatti e la sua famiglia, ha messo a punto ogni dettaglio. La gara più attesa, a livello internazionale, si disputerà sulla classica distanza di 21,097 Km. Previste anche la 10,5 km sia agonistica che non e la 3,5 non competitiva. Il via alle ore 9,30 da via Crispi, poi via Roma, Guido Monaco, via Garibaldi, Porta San Lorentino, via Leone Leoni, via Petrarca, Guido Monaco, via Spinello, Guadagnoli, viale Giotto, via Erbosa, via degli Accolti, XXV Aprile, via Mecenate, via Benedetto da Maiano, via Sanzio, via Cagli, via Anconetana, Porta Trento e Trieste, via Beato Angelico, via Tiziano, Cimabue, via Sanzio, viale Giotto, via Crispi, via Roma.

Al termine del primo giro finirà la 10,5 chilometri, mentre la Maratonina avrà il suo epilogo dopo due giri. In palio anche il campionato italiano medici, gara valevole per i memorial Tommaso Amato e Paolo Veraldi. La stella della corsa sarà l’etiope Helen Bekele Tola, atleta di alto livello, vincitrice tra l’altro in carriera delle maratone di Barcellona, Annecy, Osaka, già prima alla Scalata al Castello, terza a Berlino nel 2021 accreditata di 2h 19’44’’ nella maratona e 1h 06’40’’ nella maratonina. Da seguire anche altre due etiopi Tadesse e Wolkeba, le keniane Omosa e Ketage, la ruandese Mukandanga, la burundiana Nahimana. Tra gli attesi protagonisti in campo maschile, i keniani Kalale nell’albo d’oro dei vincitori della Scalata al Castello, Maiyo, Kiptoo, Kisorio, Kimutai, Mwika e Loitanyang (tesserato per l’UP Policiano) i burundiani Bukuru e Butoj, il ruandese Simukeka e tra gli italiani, Massimi.

Divieto di sosta nelle strade maggiormente coinvolte dalla manifestazione. Il comandante della polizia municipale Aldo Poponcini ha fatto il punto sulla circolazione: "Il percorso della Maratonina sarà quello classico da via Crispi a San Lorentino per poi confluire verso la zona Giotto. Chiediamo collaborazione e pazienza ai cittadini e ai residenti. Il consiglio è lasciare l’auto in garage per poche ore. Facendo un breve calcolo, se la partenza è prevista alle 9,30 i più forti arriveranno dopo un’ora, un’ora e dieci, mentre gli altri in due ore e mezzo al massimo".