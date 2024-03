"Emozioni e spettacolo al Premio Elvezio: Cosmico Polare trionfa all'ippodromo Meli di Firenze"

Emozioni e spettacolo nella prima prova del convegno amatoriale di trotto Premio Elvezio svolta all’ippodromo Meli di Firenze. L’evento è dedicato ai 5 e 6 anni sul percorso di 2020 metri, con 7 cavalli al via e montepremi di euro 5.060. In partenza Danilo Ag, con Zaccherini, in 14.5 si portava al comando su Donaz e Don Toni Jet, mentre Cosmico Polare, favorito della corsa, con Manuele Casillo avanzava per linee esterne. Il capofila Danilo Ag raggiungeva il primo km in 1.18 e dopo un quarto in 29.7 veniva scavalcato da Cosmico Polare in 14.5. L’allievo di Casillo proseguiva isolato per imporsi in 1.15.5. Don Toni Jet si piazzava secondo davanti a Chiquitita, Donaz e Danilo Ag che cedeva nel finale. Cosmico Polare presso il totalizzatore pagava come vincente euro 1,37.

F. Que.