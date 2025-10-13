Emozioni in un PalaBoschetto pieno. Pallamano Ferrara vince il derby. L’Estense lotta fino all’ultimo

Al cospetto di una splendida cornica di pubblico, con il PalaBoschetto gremito in ogni ordine di posti, la Pallamano Ferrara si è aggiudicata il primo derby stagionale contro l’Handball Estense con il punteggio di 28-22. Gara combattuta con grinta e determinazione, grazie ai contendenti in campo che si affrontano con la cattiveria agonistica, tipica di una partita che vale più dei due punti in palio.

Migliore pubblicità per la pallamano locale, questa sfida non poteva offrire, con una gara da categoria superiore, grandissimo tifo sugli spalti, e spettacolo in campo. Partita dai due volti, con l’Estense che parte forte, scavando subito il primo solco nel punteggio, grazie soprattutto alla precisione nelle conclusioni dalla distanza di Govoni, e alla grinta a tutto campo di Janni, con il punteggio che assume sempre più proporzioni importanti a proprio favore, fino a chiudere il primo tempo in vantaggio con il punteggio di 15-8.

Il ritorno in campo dopo l’intervallo vede una Pallamano Ferrara completamente trasformata, rispetto alla prima frazione, e trascinata da Alessandro Baldo, che diventa protagonista assoluto della gara, segnando sette reti personali nei primi dieci minuti della ripresa, completando la rimonta quasi da solo, e riuscendo a rimettere in equilibrio le sorti del match. Nel secondo tempo, l’inerzia della partita e tutta a favore della Pallamano Ferrara, che trova un secondo protagonista della partita nel il portiere Stagni, che subentrato dalla panchina, chiude la propria porta con una serie di prodezze che consentono alla sua formazione di compiere il sorpasso decisivo, e conservare il vantaggio fino alla sirena finale.

L’Handball estense, dopo un primo tempo di altissimo livello, cede alla distanza, rimanendo a corto di fiato nel secondo tempo, concedendo alle maggiori rotazioni dalla panchina, con giocatori con trascorsi in categorie superiori, della Pallamano Ferrara di avere la meglio nel punteggio finale, e aggiudicarsi gli importantissimi due punti in palio nella primo derby stagionale.