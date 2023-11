Endurance, è tempo di finali. Marzotto e Salvadori tra le big

di Sonia Fardelli

AREZZO

Gara internazionale di Endurance all’Arezzo International Horse. Sabato e domenica si terrà la finale del Festival Terre Toscane con 231 cavalli iscritti provenienti da quattordici diverse nazioni. Un appuntamento che ha ottenuto il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Arezzo e che vede ai nastri di partenza binomi in arrivo anche da Brasile, Cina, Bulgaria, Emirati Arabi, Ungheria, Giordania, Norvegia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Svizzera e Francia. Una prova internazionale con categorie Cei1 100km, Cei2 120 km e una Cei3 da 160 km. Una vera e propria maratona a cavallo, che coinvolge oltre ai protagonisti diretti un notevole numero di addetti ai lavori. Per la finale sono attese ad Arezzo circa mille persone: oltre ai concorrenti, giudici, veterinari, segreteri e assistenti di campo.

Le gare si svolgeranno sia il sabato con partenza alle ore 5.30 che la domenica. "Il Comune di Arezzo ha patrocinato volentieri questo evento - ha detto l’assessore allo sport Federico Scapecchi - che ha un altissimo valore sportivo e che porta con sé anche un valore aggiunto in termini di presenze e di turismo per la città, in un periodo nel quale Arezzo si presenta nella sua veste più suggestiva che è quella della Città del Natale".

Le gare si terranno all’Arezzo International Horse in percorsi che si snodano anche nelle campagne vicine. "Si tratta di un anello di terreno che ben conosciamo come comitato organizzatore - ha detto Alessandro Generali della Asd Generali Endurance - qui abbiamo fatto la prima tappa del Festival Terre Toscane e qui facciamo la finale perché la struttura è abituata ad ospitare eventi internazionali e permette di poter agevolmente organizzare una gara di queste dimensioni". Tra i concorrenti anche molti cavalieri e amazzoni aretine.

Per il Casentino Endurance ci saranno Ita Marzotto che in sella ad Hessa parteciperà alla 70 km + 70 km, gara da svolgersi in due giorni. Poi Chiara Salvadori nella 120 km in sella ad Akela D’Acacia, la cavalla arrivata seconda ai Campionati Italiani sotto la guida di Ita Marzotto.

Per il Casentino Endurance in lizza anche Eleonora Corsetti su Shadow nella 120 km finale giovane cavalli, Elena Daveri nella Cen B, Daniela De Leo e Giorgia Cassinelli nella 120 km, Luca Bucarrelli al suo esordio in Fei nella 100 km finale giovani cavalli con Bidunele di Barbagia, Ester Visi su Aber Bay nella 100 km, Lapo Magrini su Zelig nella 120 km Young riders.

Nella 30 km della domenica Alice Monnani, Serena Cestelli, Sofia Giovannini, Giulia Bresciani. Nella 60 Km Serena Sereni, Giuseppe Ducci, Giulia Belotti, Chiara Salvadori, Vittoria Olivieri, MariaChiara Rialti, Cellai Luca, Daniela De Leo. Per l’associazione equestre Valtiberina gareggeranno il veterano Antonio Vaccarecci nella 70 + 70 km con Quality Girl, Corrado Tiberi Corrado nella 90 km regionale della domenica e Marco Zibetti nella 30 km.