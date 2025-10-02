Enduro, Ciani a caccia della doppietta. Tabanelli seconda agli Esordienti

A caccia della doppietta di vittorie. Mirko Ciani, pilota faentino di Enduro classe 1999 del Dozer Team Faenza e del moto club Amx di Reggio Emilia, è pronto a giocarsi un concitato finale di stagione nelle ultime due gare. Nel Campionato Regionale Top Class 4t, ha già vinto il titolo con largo anticipo mostrando di non avere rivali, ma a Cervarezza il 12 ottobre si contenderà il primo posto nella classifica assoluta. Nel Campionato Senior, invecem dove gareggia nella categoria 450 in sella ad una moto Beta 390 4 tempi, è secondo con un buon margine di vantaggio sul terzo, e proverà a conquistare la vetta della classifica a Caviglià il 19 ottobre, nella prova conclusivi. Obiettivo non semplice da raggiungere, ma assolutamente alla portata, considerando l’ottimo momento di forma che il pilota sta attraversando, come si è visto nello scorso fine settimana a Darfo Boario Terme, dove ha partecipato come wild card alla tappa italiana del mondiale di Enduro, ottenendo l’undicesimo e il decimo posto nella categoria 450. "Sono molto contento della mia prestazione – spiega Ciani – sia per l’alto livello degli avversari sia perché è stata una gara davvero impegnativa, dove molti piloti si sono ritirati. Arrivo pronto al finale di stagione e sono certo di poter chiudere al meglio un’annata che fino ad ora mi ha dato grandi soddisfazioni". Ciani ha un palmares ricchissimo di vittorie conquistate sin dal suo anno di debutto nel mondo dell’Enduro e in ogni stagione ha dimostrato di sapersi adattare alle categorie più impegnative, facendosi valere in ognuno dei campionati ai quali ha partecipato.

Per quanto riguarda le donne, grande risultato per Viola Tabanelli, arrivata seconda ai Campionati Italiani Esordienti di Enduro, disputatisi nello scorso fine settimana a San Pietro al Natisone. L’atleta 14enne della Bad School Cesena, si è fatta valere su un percorso lungo e molto insidioso, dove c’erano molti tratti con sassi che lo hanno reso scivoloso. Questo risultato premia non solo la determinazione e la grinta di Tabanelli, ma anche il sostegno costante della sua famiglia: i genitori, sempre presenti, l’hanno aiutata e incoraggiata lungo tutto il suo percorso sportivo.

Luca Del Favero