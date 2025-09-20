Acquista il giornale
Enduro. Il settempedano Corsi sul tetto del mondo

Valentino Corsi, il talentuoso pilota d’enduro di San Severino, continua a conquistare successi nazionali e podi mondiali. L’ultimo è...

di MAURO GRESPINI
20 settembre 2025
Il ventenne Valentino Corsi festeggia l’importante vittoria con i genitori e con la sorella

Valentino Corsi, il talentuoso pilota d’enduro di San Severino, continua a conquistare successi nazionali e podi mondiali. L’ultimo è stato quello ottenuto alla "Sei giorni" internazionale di enduro che si è svolta a Bergamo e che lo ha visto in gara con la maglia azzurra del Team Italia. Si tratta di una sorta di campionato del mondo a squadre, cui hanno preso parte 155 formazioni. Il ventenne settempedano, che corre per il team Farioli Ktm Pro Racing Sport, seguito da Alex Belometti, è una delle figure più promettenti nel panorama italiano dell’enduro. E nel 2025, oltre a questo titolo iridato, è riuscito a centrare anche il primo podio al Mondiale individuale arrivando terzo nella prova del Gran premio disputato in Galles. Un grosso exploit a conferma del suo innato talento. Non a caso ha iniziato la carriera agonistica quando aveva 4 anni, grazie a una passione trasmessagli dalla famiglia. Oggi Corsi è diventato un esempio di perseveranza e talento. Nei giorni scorsi, amici e sponsor gli hanno dedicato una festa, cui ha preso parte – fra gli altri – anche l’assessore comunale allo sport, Paolo Paoloni, che si è complimentato con lui a nome della comunità sportiva settempedana: "La sua storia – ha sottolineato Paoloni – è un continuo susseguirsi di passione, sacrificio e successi che tengono alto il nome della Città di San Severino in uno sport che, da sempre, è davvero di casa". Gli esordi hanno visto Corsi muovere i primi passi nella pista dell’allenatore Yuri Simoncini, che lo ha così introdotto nel mondo delle competizioni. A 8 anni ha iniziato a gareggiare nel campionato regionale di minienduro con il team Speed Passion dei fratelli Spadoni; poi è passato al minicross col team Planet dei fratelli Scattolini. Nel 2019 è entrato a far parte del gruppo sportivo delle Fiamme Oro con cui ha affrontato i campionati italiano e regionale di minienduro. Il 2021 è stato per lui l’anno della svolta: con la sua Gas Gas 125 si è laureato vicecampione italiano e ha vinto il Trofeo delle Regioni con le Marche.

m. g.

