Energym trionfa a Padova: promossa in serie B di ginnastica artistica

Promossa nel campionato di serie B di ginnastica artistica. L’Energym festeggia a Padova dopo aver preso parte a un campionato suddiviso in quattro zone tecniche. Una sorta di interregionale dove, accanto all’Emilia-Romagna, ci sono anche Marche, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Tre le prove di campionato: si sommano, per regolamento, i migliori due punteggi, scartandone uno. E la prima classificata, al termine di questo percorso, va in serie B.

Prima prova a Rimini, il 15 febbraio: Energym al top con 141 punti e sette lunghezze di vantaggio sulla seconda.

L’11 marzo tutti a Torino: Energym prima con 145 punti, ma lo scorso sulla seconda si riduce a due lunghezze. Nella terza prova, quella di Padova, un altro primo posto. Arriva una promozione di fatto unica: il progetto vede le ragazze Energym impegnate in una palestra scolastica. Ogni giorno montano e smontano le attrezzature, potendo frequentare l’impianto solo dopo le 17.

Le protagoniste di questo momento magico sono Nelly Rusu che in quasi tutte le prove ha ottenuto uno score di 50 punti, Sara Rinaldi, Ginevra Generali, Sara Cerino, Viola Baldassari e Annie Desandree (in prestito dall’Olimpia Aosta) che in ripresa da un infortunio al ginocchio ha potuto gareggiare solo a parallele.