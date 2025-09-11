Enrica Burini, grande oro

Successi in pista dal settore giovanile ai Master. Sbancata la velocità regionale. La Pesaro Athletic Field conferma la propria vocazione a crescere in maniera armonica e trasversale, investendo energie sia nei giovani talenti che negli atleti master. Le ultime competizioni hanno infatti regalato risultati di prestigio in tutte le categorie, a testimonianza della solidità del progetto sportivo della società.

Protagonisti del settore master, comparto su cui la Paf sta puntando con decisione negli ultimi anni, vari atleti. Enrica Burini si laurea Campionessa regionale master nei 100 metri femminili. Doppietta di Alex Serafini, che conquista il titolo di campione regionale master sia nei 100 metri che nei 200 metri. Stefano Rastelli, atleta master ma capace di imporsi anche tra i più giovani, vincendo il lancio del disco al meeting Unicam nella categoria assoluti. Questi risultati sottolineano come il settore master Paf sia oggi una realtà solida e in costante crescita, capace di raccogliere titoli regionali e di portare atleti a distinguersi anche al di fuori delle categorie di appartenenza. Grazie a un lavoro mirato di preparazione, accompagnamento tecnico e motivazione, la società sta costruendo un gruppo master che non solo si allena con passione, ma che riesce ad essere competitivo e vincente a livello regionale.

Sul fronte giovanile, arriva un risultato di grande spessore da Diego Persini, categoria cadetti, che al suo esordio nei 2000 metri ha conquistato un brillante secondo posto al Trofeo internazionale giovanile di Majano (Friuli Venezia Giulia), correndo con la rappresentativa regionale. Il suo tempo è valso anche come miglior prestazione dell’anno nelle Marche nella sua categoria. Questi traguardi confermano come Paf stia costruendo un percorso di crescita che unisce la formazione dei giovani con l’esperienza dei master, creando un ambiente dove ogni atleta trova spazio per esprimersi e migliorarsi. "Il nostro obiettivo – sottolinea il presidente Mattia Rossi – è quello di continuare a investire su tutti i settori, dagli esordienti ai master, per garantire un movimento atletico vivo, inclusivo e competitivo. I risultati di queste settimane sono la prova che siamo sulla strada giusta". Con una programmazione mirata e la passione di tecnici e atleti, la Pesaro Athletic Field continua così a rappresentare con orgoglio la città di Pesaro sulle piste regionali e nazionali. b.t.