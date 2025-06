Enrico Chieffi trionfa al campionato italiano classe Star a Marina di Carrara

Ancora un successo per Enrico Chieffi, il fuoriclasse carrarese che con Claudio Valerio Parboni a prua, per la quinta volta consecutiva ha vinto il campionato italiano della classe Star che si è svolto nelle acqua antistanti Marina di Carrara, ospitato dal Club Nautico. L’olimpionico di Los Angeles e Atlanta, tattico del Moro di Venezia all’America’s Cup 1992, già campione del mondo classe Star (Rio de Janeiro 1996) e campione europeo (Spalato 2021), ha aggiunto un nuovo titolo alla sua luminosa carriera. L’equipaggio Chieffi-Parboni, della Società Velica Viareggina, con 23 punti (parziali: 5;2;4;8;4) si è classificato davanti alla coppia Poggi-Mugnaini che ha chiuso a 35 punti (parziali: 1;4;12;6;12), alla coppia viareggina Viti-Cattaneo che ha concluso con 53 punti (parziali: 14;8;10;10;11), seguiti dalle coppie Massacesi-Bellini e Muracchioli-Corsi. Al giovane prodiere Claudio Valerio Parboni è andato anche il premio per il primo posto Under 30 ed il trofeo Peraboni. Disputato in sei prove e con la partecipazione anche di equipaggi stranieri, il campionato si è svolto con condizioni di vento leggero e variabile che hanno costretto il comitato di regata presieduto da Silvio dell’Innocenti, a riapparecchiare il campo ad ogni prova.

"Qui negli anni ’60, il velista e ammiraglio Agostino Straulino, comandante di Nave Vespucci, regatava al timone della sua Star ITA3316 Merope tenendo a battesimo lo yachting nella sua accezione moderna – scrive il Club Nautico in una nota –. E proprio al Club Nautico, nel 1955, a due anni dalla sua fondazione, la flotta delle Star era composta da ben sette scafi segnando un record impossibile da battere nel mondo".

Con questo campionato il Club Nautico non solo attinge a questa gloriosa tradizione, ma conferma la sua attitudine di ospitalità ed eccellenza, e si candida ad essere la sede ideale di grandi eventi sportivi.