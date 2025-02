Enti di promozione sportiva. Aics, Gambadori confermata alla presidenza

Catia Gambadori, dirigente di lungo corso della promozione sportiva, è stata confermata alla presidenza del comitato provinciale di Aics (Associazione italiana cultura sport), che con i suoi 44mila soci si attesta in provincia come il primo ente di promozione sportiva. Per il nuovo mandato (2025-2028) guiderà un consiglio direttivo formato da dieci persone. L’assemblea dei delegati, che ha votato la presidente all’unanimità, si è riunita sabato 1° febbraio al Grand Hotel di Forlì e, per acclamazione, ha anche nominato presidente onorario lo storico volontario delle guardie ittiche venatorie Velio Pantani. Il consiglio direttivo è composto da: Paolo Proscia (vicepresidente), Sonia Biondi, Guglielmo Fantini, Gabriele Ghetti, Maurizio Mancini, Viviana Neri, Marco Ricci, Domenico Sellistri, Fabio Stefanelli, Enrico Tassinari. Supplenti: Fabrizio Missiroli, Riccardo Cappelli, Velio Pantani. Consigliera di parità: Sara Ragazzini; sindaco revisore: Giuliana Ravaioli.