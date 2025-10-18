Entusiasmo Sarzana, l’obiettivo è la vittoria

Dopo il brillante debutto contro Forte dei Marmi, l’Hockey Sarzana cerca un altro acuto stasera nel match esterno con Follonica. Promette spettacolo la sfida fra la Innocenti Costruzioni Follonica e Sarzana, che si disputerà al PalaBarsacchi di Viareggio a causa della squalifica della pista maremmana. Grande entusiasmo in casa rossonera, ma la formazione di Sergio Silva ha individualità di spicco che possono cambiare l’esito della partita in ogni momento. "Pensare in grande, ma mantenere ben saldi i piedi per terra" il pensiero comune dopo la vittoria all’esordio contro il Forte dei Marmi. "Un risultato importantissimo – dice il presidente rossonero Maurizio Corona – ma dobbiamo sempre restare con i piedi ben saldi a terra e continuare a lavorare. Non vogliamo farci travolgere dall’euforia, siamo orgogliosi per quello che abbiamo fatto e abbiamo avuto il nostro momento per festeggiare".

Ora la testa va al match di stasera contro Follonica. "Ci siamo preparati bene in settimana – continua Corona – Follonica è una squadra fortissima e certamente non si lascerà condizionare dalla squalifica della pista, che la costringe a giocare lontani dal pubblico amico. Dovremmo essere concentrati e determinati fin dal primo minuto. Anche se siamo solo alla seconda giornata, vincendo metteremmo ancora più entusiasmo nella nostra corsa verso una salvezza da conquistare il prima possibile". Da Corona parole di stima e apprezzamento per la formazione del presidente Franco Ciullini, "di cui nutro una grandissima stima, ha molte qualità: Francesco e Davide Banini sono due top-player, Andrea Fantozzi, Federico Pagnini e Vega hanno nelle loro corde colpi importanti".

Sulla stessa lunghezza d’onda mister Sergio Festa. "Sarà una partita ostica, contro una squadra completa in tutti i reparti. Giocare in campo neutro potrebbe darci una piccola mano, perché tutti sappiamo che la loro pista è molto difficile da espugnare, però io voglio concentrarmi molto più sulla mia squadra e su quella squadra avversaria. In pista ci dobbiamo concentrare su noi stessi perché alla fine poi la differenza la fanno i nostri errori o le nostre cose fatte bene ed è per questo che stiamo cercando di preparare la partita nei minimi dettagli. Dobbiamo saper analizzare bene le loro debolezze e sfruttare i loro errori al massimo. Vogliamo provare a vincere la prima partita fuori casa per costruire un bel percorso". Il via alle 20.45, arbitrano Giangregorio e De Palma di Giovinazzo.