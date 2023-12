Equitazione all’Arezzo International Horse. Brecciaroli trionfa al Master. Tutti i protagonisti di San Zeno

AREZZO

Stefano Brecciaroli in sella a Masai delle Schiave ha vinto con una super prestazione il Master Città di Arezzo di secondo grado, che si è disputato negli impianti dell’Arezzo International Horse.

Grande prova del carabiniere romano che ha ricevuto un trofeo raffigurante la lancia d’oro della Giostra del Saracino in omaggio alla città di Arezzo.

Sul podio con lui Fernando Fourcade secondo in sella a Barriques e Guido Grimaldi, vincitore lo scorso anno, e quest’anno in terza posizione con Gentlemen.

Alla cerimonia di premiazione il patron dell’Arezzo International Horse Riccardo Boricchi, il presidente nazionale della Fise Marco Di Paola e il maestro intagliatore Francesco Conti. Il Gran Premio della domenica è stato invece vinto da Tobia Lorusso in sella a Conte Ferrari, l’unico ad aver chiuso la gara con due manche senza errori.

Il giovane cavaliere ha avuto la meglio su Carolina Palmucci seconda con Casargos C e Roberto Consumati che ha chiuso in terza posizione in sella a Zeylan Bk.

A premiare il vincitore è stato Lorenzo Barbagli, coordinatore Telethon di Arezzo e padre di Andrea il giovane aretino morto a soli 33 anni di distrofia muscolare e al quale era dedicata l’importante gara.

Si è chiusa così con questo concorso nazionale di salto ostacoli e il prestigioso Master Città di Arezzo la stagione agonistica all’Arezzo International Horse che in questo 2023 è stato teatro di importanti eventi equestri, molti dei quali a livello internazionale con migliaia di binomi arrivati da ogni parte del mondo nella città.

E adesso un breve periodo di stacco oltre le festività natalizie e poi il 2024 ripartirà con nuovi importanti eventi dedicati al cavallo a partire dal Toscana Tour che si allungherà a cinque settimane consecutive di gare.

E che vedrà i migliori cavalieri a livello mondiali sfidarsi sugli ostacoli dal 12 marzo al 14 aprile.

Sonia Fardelli