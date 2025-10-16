Equitazione - Best Rider Progetto Sport 2025. "La Luna» brilla ancora. Barsacchi alle finali

Le amazzoni Emma Barsacchi e Rachele Lazzarini, con la partecipazione alla finale nazionale progetto Sport 2025 della Federazione italiana sport equestri (Fise), hanno ottenuto il riconoscimento dello status di "Studente atleta di alto livello". Ancora soddisfazioni, dunque, per il Centro Equitazione "La Luna".

Il Progetto Sport di salto ostacoli è un circuito di concorsi dedicati di livello regionale, molto selettivi sul piano tecnico, che hanno avuto inizio a marzo 2025; i binomi sommano i punteggi delle varie competizioni (vengono considerati solo i migliori risultati) e solo il 25% dei partecipanti si classifica per la partecipazione alla finale nazionale. Le due giovani amazzoni si sono confrontate durante i tre giorni di gara nella finale nazionale che si è svolta all’Horse Riviera Resort di S. Giovanni in Marignano.

Sono stati 126 i partenti della categoria, la "B80 pony", che si sonno confrontati, rispettivamente, nei tre giorni, in una gara a fasi consecutive, in una gara a giudizio (stile) e a tempo. La "Junior" Emma Barsacchi (foto con l’istruttrice Deverio), classe 2012, in sella al pony di proprietà Zorro, giovane e talentuoso baio di 6 anni, si è aggiudicata il pass per la partecipazione alla prestigiosa Best Rider Progetto Sport 2025 che si svolgerà a Verona, durante la Fiera Cavalli 2025, dal 6 all’8 novembre. Già dopo la prima giornata l’amazzone ha conquistato la quarta posizione della classifica provvisoria di categoria, mantenuta dopo la seconda giornata di gara e scesa, ma solo di una posizione, dopo lo svolgimento della categoria a tempo. Zero le penalità nelle tre giornate che le hanno assicurato un meritato quinto posto.

Buoni i risultati dell’altra amazzone, la "Junior" Rachele Lazzarini. In sella alla pony Jasmine ha effettuato un percorso senza errori il primo giorno di gara, 4 penalità il terzo giorno; ma un’incomprensione con la sua pony nella gara di stile non le hanno permesso di accedere ai primi posti della classifica finale di categoria.

Massimo Stefanini