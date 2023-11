Equitazione. Campionato Nazionale. Micheletto al vertice

Risultati di prestigio per la Scuola di Equitazione Micheletto di San Casciano al Campionato Nazionale delle Scuole 2023 Fise Sport Equestri che si è svolto ad Arezzo. La Toscana partecipa con la squadra della Micheletto così composta: Matteo Arcidiacono con Tabita Mystic Sundance, Anastasia Chechi (figlia del grande ginnasta Yuri) con Nuans T Volt, Maria Luisa Coriglione con Sunset Maggie, Angelina Rolle con Likoto’s Moonlight, istruttore Giorgio Mazzucchelli. Squadra giovane che si è ben comportata conquistando l’ottavo posto in una manifestazione importante a livello italiano. Infatti ben 3 binomi della Scuola di Equitazione Micheletto hanno debuttato nella categoria superiore proprio al Campionato delle Scuole: Matteo Arcidiacono, Angelina Rolle e Maria Luisa Coriglione.

Bravissima Anastasia Chechi che si è aggiudicata il secondo posto individuale nella categoria Cnc 1 ed è medaglia d’argento nella classifica generale del Campionato. Ottima anche la.prestazione di Matteo Arcidiacono che chiude con una decorosa sesta posizione con due percorsi netti. "Complimenti a tutti i ragazzi - afferma il dt Paola Micheletto - che hanno dimostrato il loro valore e hanno tenuto in alto il blasone dell’equitazione in Toscana".

In un precedente appuntamento di equitazione i cavalieri e le amazzoni della Scuola Micheletto di San Casciano hanno primeggiato a livello nazionale. Sono andate in scena ad Arezzo la finale del Progetto Sport Team Cup specialità Dressage e la finale Progetto Sport memorial Adriano Capuzzo, per il Trofeo Cavallo Italiano di Completo. Protagonisti assoluti i giovani fiorentini Matteo Arcidiacono e Angelina Rolle della Scuola Micheletto che sono saliti entrambi sul gradino più alto del podio, nelle rispettive categorie; bene anche Maria Luisa Coriglione.

L’evento federale ha visto scendere in campo 450 binomi impegnati nelle gare. Presenti sul campo per la Micheletto, Matteo Arcidiacono con l’inseparabile Tabita Mystic Sundance, Angelina Rolla con Likotho’s Moonlight e Maria Luisa Coriglione con Sunset Maggie.

Francesco Querusti