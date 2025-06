Equitazione. Campionato Toscano. Bracali e Fumarola show

Spettacolo e adrenalina all’Arezzo Equestrian Centre: in scena il Concorso Completo Internazionale e il Campionato Toscano di equitazione. Un evento di altissimo livello, una intensa manifestazione di sport con il Concorso Completo Internazionale e la tappa del Progetto Sport, valevole come Campionato Toscano di Completo. La manifestazione ha attirato numerosi atleti, tra cui molti provenienti dal Nord Europa, confermando la centralità dell’impianto aretino nel panorama equestre internazionale, con la Scuola Micheletto di San Casciano in evidenza.

Oltre 300 cavalli sono scesi in campo nelle diverse categorie, regalando emozioni forti soprattutto durante la giornata dedicata al cross country, sempre tra i momenti più attesi e spettacolari del completo.

Tra le prestazioni da segnalare, spicca quella della giovane Anastasia Chechi, della Scuola Micheletto di San Casviano Val di Pesa, protagonista di un doppio impegno: in sella al promettente e giovane Islandwood Camdy Man ha conquistato un ottimo sesto posto nel Cci 2, mentre con il più esperto Nuans T Volt ha completato con determinazione il Cci 3, piazzandosi undicesima e risultando unica amazzone toscana in gara nella categoria più impegnativa.

Grande soddisfazione per i colori fiorentini anche sul fronte del Campionato Toscano di Completo, inserito all’interno della manifestazione grazie al Progetto Sport. Tra i giovani atleti, sono stati i Children della Scuola di Equitazione Micheletto seguiti da Giorgio Mazzucchelli e Paola Michetto a brillare con prestazioni impeccabili. Sara Bracali, in sella a Deka’s Sample, ha conquistato la medaglia d’oro e il titolo di Campione Toscano Junior, grazie a due percorsi netti, sia nel salto ostacoli che nel cross. Giorgia Fumarola, con Numerica di Sicilia, ha meritato la medaglia d’argento, confermando talento e costanza. Applausi per Matteo Innocenti e il suo Angel, protagonisti di un cross netto e nell’ottimo tempo. Un errore sul passaggio obbligato ha purtroppo inciso sulla classifica, ma la performance resta degna di nota per precisione e determinazione.

F. Que.